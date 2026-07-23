120 empleados se unirán a la fuerza laboral de Garmin después de la adquisición

Garmin ha anunciado esta semana la adquisición de la popular plataforma de entrenamiento ciclista TrainingPeaks, así como de la plataforma de entrenamiento de fuerza TrainHeroic.

La compañía tecnológica estadounidense anunció la noticia en un breve comunicado de prensa el miércoles y afirmó que “los términos financieros de la adquisición no serán revelados”.

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