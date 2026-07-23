120 empleados se unirán a la fuerza laboral de Garmin después de la adquisición

Garmin ha anunciado esta semana la adquisición de la popular plataforma de entrenamiento ciclista TrainingPeaks, así como de la plataforma de entrenamiento de fuerza TrainHeroic.

La compañía tecnológica estadounidense anunció la noticia en un breve comunicado de prensa el miércoles y afirmó que “los términos financieros de la adquisición no serán revelados”.

La sede de TrainingPeaks se encuentra en Louisville, Colorado. El personal de 120 personas se unirá a la fuerza laboral de Garmin.

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Garmin, fundada por Gary Burrell y Min Kao, ha sido un nombre clave en el mundo del ciclismo desde que se lanzaron sus primeros ciclocomputadores a mediados de la década de 2000.

TrainingPeaks fue fundada en 1999 por Joe Friel, su hijo Dirk Friel y Gear Fisher. La plataforma web y móvil permite a entrenadores y atletas planificar y gestionar sus programas de entrenamiento. Mientras tanto, TrainHeroic se centra en apoyar a los usuarios de gimnasios y a los entrenadores de fuerza y ​​acondicionamiento. Ambos eran propiedad de Peaksware, un holding que también posee una gran cantidad de marcas de software en la industria de la música.

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Sobre la adquisición, Brad Trenkle, codirector de operaciones de Garmin, dijo: “TrainingPeaks y TrainHeroic comparten la pasión de Garmin por capacitar a atletas y entrenadores de todo el mundo con herramientas de entrenamiento, métricas de rendimiento e información procesable de primer nivel.

“La incorporación de estas plataformas de gran éxito al ecosistema de Garmin ampliará el acceso a experiencias de entrenamiento más auténticas, conectando a los atletas con entrenadores profesionales que los guían, motivan e inspiran para alcanzar sus objetivos”.

Dirk Friel ha confirmado en un comunicado en su página de LinkedIn que seguirá involucrado como asesor estratégico y que el presidente de TrainingPeaks, Lee Gerakos, seguirá al frente de la empresa.

Proporcionó una idea de lo que les deparará el futuro a las tres plataformas.

“Unir fuerzas con una marca icónica y líder en la industria como Garmin es el catalizador definitivo para nuestra próxima era de innovación.

“Al combinar nuestra experiencia en entrenamiento con la tecnología de clase mundial de Garmin, nos estamos posicionando para ser pioneros en la próxima generación de software y servicios de entrenamiento deportivo”, afirmó.

En 2024, la propia TrainingPeaks adquirió la plataforma de ciclismo indoor IndieVelo, desarrollándola en una nueva aplicación de ciclismo indoor, TrainingPeaks Virtual, y se estableció como un desafío para plataformas populares como Zwift y MyWhoosh. El movimiento de Garmin, con el capital detrás, podría transformar a TrainingPeaks Virtual en un serio competidor en el espacio.