La bicicleta como medio de transporte podría literalmente salvar el mundo. Cada viaje extra realizado en bicicleta supone un viaje menos realizado en coche. Eso significa menos emisiones, menos congestión del tráfico y creo que todos podemos estar de acuerdo en que andar en bicicleta es más divertido que conducir un automóvil. Dicho esto, hay muchas razones por las que no siempre es la opción preferida. Una de las grandes razones es la seguridad. En un mundo que todavía está dominado por la cultura automotriz, la infraestructura aún no está donde todos nos gustaría que estuviera y puede que no lo esté en el corto plazo. Por ahora, los ciclistas pueden agregar tecnología para solucionar el problema. Un casco es parte de esa estrategia, pero si echas un vistazo a nuestra lista de Los mejores cascos para bicicletas de cercanías. o los mejores cascos para bicicletas eléctricas, verás que algunas marcas de cascos han comenzado a agregar luces a la mezcla.

Hay cascos que añaden luces de alta tecnología y hay otros que se centran en el ciclismo y dejan que las luces sean un poco más sencillas. Giro ha estado en la industria del ciclismo desde mediados de la década de 1980, por lo que tiene sentido que hayan dado un primer paso hacia la idea de un casco inteligente. ¿Es este el enfoque correcto? Pasé tiempo con el nuevo casco Giro Ethos MIPS para ver cómo era usarlo. Si estás buscando el casco urbano adecuado para mantenerte lo más visible posible, sigue leyendo para ver si esta nueva opción de Giro se adapta a tus necesidades.

El Giro Ethos MIPS tiene un total de 12 rejillas de ventilación

Diseño y estética

El estilo adecuado para la situación adecuada es una de las cosas que predico a menudo desde este púlpito. También es algo sobre lo que me preguntan mucho. Los ciclistas buscan combinar el estilo de conducción que realizan con su apariencia en la bicicleta. Es bastante fácil cuando sales por la puerta en una bicicleta de carretera rápida para dar un paseo rápido. Se vuelve mucho más difícil cuando te desplazas por la ciudad y es una de mis cosas favoritas de la línea Giro de cascos para viajeros.

Al igual que otros cascos para viajeros Giro, el Ethos MIPS logra el estilo sofisticado que creo que tiene mucho sentido para los desplazamientos. La parte trasera presenta una cobertura total alrededor de la parte posterior de las orejas y la parte posterior de la cabeza y el diseño se envuelve hacia arriba y hacia arriba con mucho movimiento. Hay generosas rejillas de ventilación para el escape en la parte trasera y la ventilación continúa hasta la parte delantera para un total de 12 rejillas de ventilación, además de canalizaciones internas.

En la parte delantera del casco, encontrará un borde de TPU suave y recubierto de goma. Si lo prefiere, puede cambiar el ala por un modelo con un protector ocular moldeado, transparente y ajustable que funciona bien con la mayor velocidad de las bicicletas eléctricas. También hay una opción para un gris metálico oscuro o un blanco tiza con detalles en carbón. Cualquiera que sea su elección, la construcción en molde ayuda a mantener el peso bajo y el interior utiliza MIPS para mayor seguridad, así como un cómodo acolchado de secado rápido.

Lo que distingue al Ethos de gran parte del mercado de cascos urbanos es la incorporación de un sistema de iluminación. En el frente encontrarás un par de tiras de LED blancas con capacidad para un máximo de 45 lúmenes. En la parte trasera, la línea de luces LED rojas tiene forma de flecha y flanquea cada lado del casco. Las luces traseras alcanzan un máximo de 30 lúmenes y también cambiarán a ámbar cuando indiquen un giro. Ubicado en la parte trasera del casco se encuentra el puerto de carga USB-C, así como el botón de encendido que también maneja el cambio entre los cuatro modos de luz.

Actuación

Lo he mencionado en un par de lugares, pero el Giro Ethos MIPS no es realmente un casco inteligente a pesar de tener mucho parecido con los cascos inteligentes del mercado. Las luces tienen la opción de alternar entre cuatro modos, pero no hay aplicación ni tecnología adicional más allá del control remoto. Los modos cambian la potencia y, por extensión, la duración de la batería, además de moverse entre diferentes estilos de parpadeo o sólido. Elija entre parpadeo alto o bajo o fijo y cambiará de un máximo de 11 horas en parpadeo bajo a 2,5 horas en parpadeo alto.

Luego también hay un control remoto inalámbrico que se engancha a las barras. Es algo pequeño, pero la banda elástica que sujeta el control remoto a las barras tiene dos opciones de tamaño incluidas, así como una pequeña etiqueta que facilita su colocación y extracción. Presione uno de los botones de las señales de giro y el casco emitirá un pitido, luego cambiará de intermitente a fijo, si lo tiene configurado para parpadear, y la flecha trasera correspondiente parpadeará en color ámbar durante hasta dos minutos. Al presionar el botón por segunda vez se cancelará la señal de giro cuando esté listo.

Otra pequeña, pero bienvenida, adición a la experiencia de viaje es ese pitido. Con el Giro Escape MIPS siempre es un desafío saber si las luces están encendidas una vez que te has puesto el casco. Con el Ethos puedes mantener presionado el botón de encendido y una pulsación larga encenderá el casco con un pitido. Desafortunadamente, no recuerda su configuración de luz anterior, pero cada pulsación del botón de encendido provocará un pitido y un cambio en la configuración de luz. El botón de encendido del control remoto también recorrerá los modos de luz y también provocará el pitido correspondiente. Una pulsación larga allí, o en el casco, apagará el casco con otro pitido. Si la señal parpadea, cada destello traerá consigo un pitido para que, como en un coche, te avise exactamente lo que está pasando sin necesidad de verlo tú mismo.

Por supuesto, cualquier casco tiene que ser cómodo de usar, y en ese frente a Giro le ha ido bien. Las almohadillas son generosas y tienen mucha cobertura. No existe ningún truco de estilo Giro Spherical para quitar el revestimiento MIPS, pero parece tener un perfil más bajo que muchos diseños de casco. El soporte trasero hace un buen trabajo manteniendo la parte delantera del casco lo suficientemente baja como para mantenerte seguro aunque la visera no sea una parte estructural del casco. El soporte trasero también es ajustable en caso de que necesite hacer un cambio, pero incluso en la posición más baja, está diseñado de manera que permite guardarlo cuando se guarda el Ethos. Es sólo otro pequeño detalle que hace del Ethos un gran casco para tener y usar en la ciudad.

Veredicto

Cuando hablo de los mejores productos, casi siempre son los pequeños detalles los que marcan la diferencia y esa es la misma historia con el Giro Ethos MIPS. Es un poco más ligero que otros cascos urbanos con luces. Tiene carga USB-C, un acolchado cómodo y una excelente ventilación. Las luces son lo suficientemente brillantes para ayudarlo a mantenerse visible y la señal de giro se puede cancelar y permanece encendida por más tiempo que otras marcas. Luego está el pitido cuando cambias de modo. Ninguna de estas son características imprescindibles, pero sumadas dan como resultado un casco atractivo que tiene los pequeños detalles en su mayoría correctos.

Sin embargo, todavía hay un par de pequeños detalles más que podrían necesitar atención. Es genial que puedas apagar el casco con el control remoto, aunque sería mejor poder encenderlo también, y siempre prefiero que la visera de un casco sea más rígida para ayudar en caso de impacto. Sin embargo, el mayor problema con el Giro Ethos MIPS no es el casco en sí. El precio se ajusta al de otras opciones de cascos inteligentes, pero carece de inteligencia real. Eso significa que, a pesar de ser un gran casco, en realidad estás pagando mucho dinero extra por las señales de giro en lugar de solo por las luces del Giro Escape MIPS. El Giro Escape ya es mi casco urbano favorito, así que tengo que preguntarme cuánta seguridad añaden las señales. Es imposible saberlo, así que es una decisión que en última instancia tendrás que tomar, pero creo que vale la pena considerarla.

Especificaciones técnicas: Giro Ethos MIPS