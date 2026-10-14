“En realidad, estaba bastante seguro de que podía hacer un buen sprint”, dice el campeón defensor después de quedar segundo detrás de Magnus Bak Klaris en una carga de cuatro vías hacia la línea.

Florian Vermeersch (Bélgica) llegó al Campeonato Mundial de Gravel UCI de Nannup con un podio perfecto y como campeón defensor, y cuando se acercaba a la meta con cuatro corredores, parecía que había muchas posibilidades de que pasaría un año más con las franjas del arcoíris.

Eso fue incluso a pesar del desafío de un recorrido con muchas subidas, con 3.713 metros verticales de desnivel a lo largo de 144 km, lo que en teoría debería haber funcionado en contra del especialista en WorldTour Classics que compite para el UAE Team Emirates-XRG.

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