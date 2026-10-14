“En realidad, estaba bastante seguro de que podía hacer un buen sprint”, dice el campeón defensor después de quedar segundo detrás de Magnus Bak Klaris en una carga de cuatro vías hacia la línea.

Florian Vermeersch (Bélgica) llegó al Campeonato Mundial de Gravel UCI de Nannup con un podio perfecto y como campeón defensor, y cuando se acercaba a la meta con cuatro corredores, parecía que había muchas posibilidades de que pasaría un año más con las franjas del arcoíris.

Eso fue incluso a pesar del desafío de un recorrido con muchas subidas, con 3.713 metros verticales de desnivel a lo largo de 144 km, lo que en teoría debería haber funcionado en contra del especialista en WorldTour Classics que compite para el UAE Team Emirates-XRG.

“Fue muy duro”, dijo Vermeersch. ciclismonoticias después de subir al podio para recoger su tercera medalla de plata en el Campeonato Mundial de Gravel UCI.

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“Sabía que si quería conseguir un buen resultado hoy, tenía que seguir todo el día y no desperdiciar energía porque, sí, un tipo de mi peso está en desventaja en las subidas, y creo que hasta el último kilómetro hice la carrera perfecta”.

Esa carrera perfectamente disputada, en la que siguió encontrando el camino de regreso al frente, a pesar de que hubo momentos en los que parecía estar luchando en las subidas, lo dejó dirigiéndose hacia la meta con su compañero profesional WorldTour Connor Swift, con el corredor británico compitiendo para Netcompany Ineos en la carretera, Mads Würtz Schmidt (Dinamarca) y su compatriota Magnus Bak Klaris. Ninguno de los especialistas en gravel eran velocistas destacados.

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Eso significaba que Vermeersch había atravesado sin problemas todo el territorio que se esperaba que lo dejara a la defensiva, y ahora todo lo que tenía que lograr en un área que estaba dentro de su zona de confort: el sprint.

“En realidad, estaba bastante seguro de que podía hacer un buen sprint. Corrí para ganar hace unas semanas en Bélgica”, dijo, refiriéndose al Flandrien 0.0 Classic, donde quedó tercero en una reñida batalla hasta la línea de meta. “Y sentí que después de una carrera dura, mi sprint todavía estaba bastante bien”.

Aunque la grava es impredecible y fue el ciclista que probablemente menos esperaba ganar el día, Bak Klaris.

“En el sprint cometí un pequeño error al estar en el lado equivocado de la rueda del ganador”, dijo Vermeersch. “Pero merece todo el crédito, estuvo súper fuerte todo el día, así que merece ganar”.

Es posible que la victoria se le haya escapado a Vermeersch este año, a pesar de que estuvo muy cerca del segundo puesto, a pesar de que la escalada en la pista puso a prueba sus límites, aunque el año que viene existe la posibilidad de que el terreno del Campeonato Mundial de Gravel pueda llevarlo incluso a otro nivel. El gravel formará parte del Campeonato del Mundo multidisciplinario Mont-Blanc de Alta Saboya y la carrera comenzará en Châtel, en el corazón de las montañas de Chablais. Entonces, ¿volverá para intentar subir al podio cinco años seguidos?

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“El año que viene será en los Alpes franceses con mucha escalada, así que creo que será una carrera diferente”, dijo Vermeersch. “Pero ya veremos. Primero quiero ver el curso y luego tomaremos una decisión para el próximo año”.

Sus planes ciclistas más inmediatos, sin embargo, son claros. Ha vuelto a la carretera con el UAE Team Emirates para competir en el Tour de Guangxi.

“Esta noche vuelo a China”, dijo Vermeersch. “Ahí vuelvo al modo doméstico completo. Tenemos a Jhonny Narváez para la general. Tenemos a (Juan Sebastián) Molano para los sprints. Así que creo que me espera una semana bastante divertida.

“Es mi primera vez en China y lo espero con ansias. También es la última semana de la temporada, y uno de mis objetivos siempre es terminar la temporada con un buen nivel. Creo que es justo decir que ese es el caso también este año. Así que sí, estoy muy feliz y espero con ansias la próxima semana”.