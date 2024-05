Todos somos nerds de la tecnología aquí en ciclismonoticiasy personalmente disfruto mucho elaborando mi guía de las mejores gafas de ciclismo, así que cuando Engo se acercó a mí para ver si quería probar su segundo modelo de gafas con visualización frontal, las 'Engo 2', estacioné mi Escepticismo inicial, aceptó la entrega y comenzó a realizar pruebas.

Soy bastante exigente cuando se trata de gafas de ciclismo, y me temo que hay muchas cosas con las que serlo, pero a pesar de eso creo que podrían tener algunos beneficios reales en situaciones específicas, aunque para los generalistas prefiero Para empezar, digo que no son algo que recomendaría, así que si solo viniste aquí para decidir si ir o no, ahí lo tienes.

Para el resto de ustedes que puedan tener curiosidad, sigamos adelante.

Diseño y estética

Desde el exterior, a menos que tenga la luz en el ángulo correcto, sería difícil darse cuenta de que las Engo 2 no son un par de gafas de ciclismo normales (o simplemente gafas deportivas, ya que se comercializan igualmente para corredores). y triatletas también). Una lente azul sin marco, con algunas ventilaciones en la base y un buen grado de envoltura, esconde la tecnología en su interior.

Los brazos son relativamente delgados y rematados con algunas pinzas no demasiado pegajosas. Sin embargo, los extremos del brazo, al igual que el POC Aspire que revisé recientemente, son flexibles para que puedas adaptarlos. Lo mismo ocurre con el revólver, nuevamente flexible para que pueda encajar.

Para ser un par sin marco, en realidad son bastante rígidos, a un nivel similar al Oakley Encoder, pero un poco más altos. Sospecho que esta rigidez se debe al hardware que se encuentra dentro de la parte central de la lente.

Encima y al lado del puente de la nariz se encuentra el corazón palpitante de estas gafas. Moviéndose de izquierda a derecha mientras mira hacia afuera, tiene la batería, la protuberancia más grande del lote, luego, en el centro, tiene el botón de encendido/apagado encima del puerto de carga magnético. A la derecha está el head-up display real, que dispara la pantalla hacia un espejo en ángulo, que a su vez proyecta la imagen en el interior de la lente.

Vienen en negro, sigiloso (gris oscuro) y blanco, y en dos tamaños de lentes. Tuve un par negro en prueba, con la lente más grande, y inclinaron la balanza a 40,3 g. Esto los coloca entre los más pesados ​​que he probado, pero aún más livianos que el POC Devour, lo cual es bastante increíble considerando el hecho de que están sucediendo muchas más cosas aquí.

Configuración

Nunca pensé que tendría que escribir una sección de “configuración” para un par de gafas de ciclismo, pero aquí estamos. Me temo que la configuración fue quizás la peor parte. Quizás ahora nos mime la tecnología ciclista con interfaces extremadamente fáciles de usar (Wahoo y Hammerhead son encantadores), por lo que influye ligeramente las cosas, pero incluso de forma aislada, no fue un proceso enormemente fácil.

Puedes ejecutar las gafas Engo 2 con la aplicación 'Activelook' (esta es la parte de la pantalla frontal) y funciona como un rastreador de actividad básico de la misma manera que lo hace Strava. Dentro de esta aplicación, también puedes ajustar cosas como el brillo y la posición de la pantalla, y habilitar o deshabilitar el sensor de gestos, que te permite alternar entre pantallas de datos con las manos libres agitando la mano frente a las lentes. Sin ella, puedes ciclo deslizando el dedo por la lente sobre el puente de la nariz.

Sin embargo, es casi seguro que los atletas con tal apetito por los datos también tendrán un ciclocomputador. Lamentablemente para los usuarios de Wahoo y Hammerhead, el Engo 2 sólo es compatible con unidades Garmin, aunque también funcionará con relojes Suunto y la familia Apple Watch.

Para tomar la ruta de Garmin, tuve que descargar la aplicación ConnectIQ (que es diferente de la aplicación Garmin Connect habitual). Dentro de la aplicación ConnectIQ, debe buscar la aplicación “ActiveLook” (sí, ahora aplicaciones dentro de aplicaciones) e instalarla.

Una vez que haya instalado la aplicación Activelook dentro de la aplicación ConnectIQ, puede conectar su Garmin y dentro de los campos de datos en la unidad principal (o dentro de la aplicación Garmin Connect normal) puede agregar el campo de datos 'Activelook' desde ConnectIQ. submenú. Sabrá que lo ha logrado porque tendrá un campo de datos 'ActiveLook' en su pantalla, que muestra el nivel de batería de las gafas, si están conectadas y en qué pantalla de datos se encuentra.

Aquí es donde se complica (no, no bromeo). Para configurar las pantallas de datos que verá, debe volver a la aplicación ConnectIQ, buscar la aplicación ActiveLook y luego dirigirse a “Configuración”. Aquí luego utiliza una serie de combinaciones de números entre corchetes, separados por comas, para seleccionar sus campos de datos. Cada número indica un campo de datos y cada conjunto de corchetes es una pantalla diferente.

El campo inferior es lo que obtendrás en tu Garmin, y muestra si el dispositivo está conectado, la pantalla de datos que se muestra actualmente y el nivel de la batería.

Digamos, por ejemplo, que desea mostrar el tiempo transcurrido, la distancia y la frecuencia cardíaca en la pantalla uno, y la potencia, la cadencia y el tiempo transcurrido en la pantalla dos. En la subsección 'Ciclismo' del configurador de pantalla se lee (1,2, 4)(7,18,12). Tiene que ser “Ciclismo” si estás en bicicleta, o “Correr” si estás corriendo, ya que sigue el ejemplo de qué pantallas cargar según el tipo de actividad, determinado por la unidad principal.

Puede agregar hasta cuatro pantallas diferentes, es decir, cuatro conjuntos de corchetes. Si esto suena demasiado complicado (lo es), hay un vídeo útil que lo explica. Creo que tal vez sea apropiado que el primer paso en la guía práctica publicada sea “Dedica algo de tiempo”.

Actuación

Una vez que se completa la configuración y sales a montar, las cosas mejoran. La buena noticia es que hacen lo que dicen en la caja; Podrás ver datos en tiempo real en tu campo de visión en todo momento. El proyector hace un buen trabajo y el brillo automático desempeña su papel. Es un poco más difícil de ver contra un cielo despejado, pero aún así no es difícil de leer.

Los campos de datos son fáciles de leer, pero mi atención se dirige naturalmente al campo central, por lo que mi consejo es separar los campos de datos para que no tenga dos métricas similares una al lado de la otra, como la velocidad y la velocidad promedio. Ponga potencia, frecuencia cardíaca y velocidad en una pantalla, por ejemplo.

Los datos que ve proyectados se encuentran ligeramente a la izquierda de su ojo derecho, lo que significa que para aquellos de ustedes que viajan por la izquierda, los datos están lejos del carril contrario, no hacia él. Es un punto realmente sutil, pero dado lo mucho que una gran corriente flotante de números amarillos exige su atención, desvió mi mirada de lo que es realmente la zona de peligro.

Es casi imposible disparar, pero así es como se ven las pantallas de datos dentro de las gafas.

Como gafas de sol, son mejores de lo que cabría esperar. No van a afectar el rendimiento de algo como el Oakley Encoder con su increíble lente Prizm Road, pero al conducir en condiciones muy nubladas no sentí la necesidad de quitármelos. El contraste era bastante tenue, pero todavía podía ver con bastante facilidad. También se quedaron quietos bastante bien, pero sólo después de que descubrí que los brazos se doblan. Aunque ese depende de mí.

En cuanto a comodidad no son los mejores. La mayor parte del peso se apoya en el puente de la nariz y los hace sentir bastante desequilibrados, y los brazos delgados presionan un poco donde se agarran detrás de las orejas.

El problema, visualmente, es que la tecnología hace que la lente se asiente más lejos de tus ojos de lo habitual, o que la unidad del proyector y la batería comiencen a rozar tus pestañas, lo cual es molesto. Esto te da la sensación de estar mirando a través de una ventana, en lugar de esa sensación de “no llevo nada puesto” que tanto anhelo con un juego de gafas de sol.

Parecen gafas de sol normales, pero las encontré bastante molestas e incómodas para el uso normal en bicicleta.

También me temo que el bloque de tecnología en el centro de la lente afecta su campo de visión de manera muy notable. No hay forma de escapar de él, y tampoco hay forma de escapar de sus datos. Si quieres navegar un rato y no preocuparte por tu potencia promedio, velocidad, frecuencia cardíaca, etc., entonces no puedes, ya que se dispara a tu retina, te guste o no.

La duración de la batería no fue un gran problema. Yo recorrería el 25% en un viaje de dos horas, por lo que, a menos que te embarques en un Ironman, te resultarán muy útiles.

Si bien existen muchos inconvenientes, en realidad puedo verlos útiles en determinadas situaciones. No soy un ávido contrarrelojista, pero puedo ver cómo poder ver datos clave sin tener que mover la cabeza en absoluto sería de gran beneficio para aquellos que corren contra el reloj, particularmente porque no hay riesgos reales al ser un poco más alto. distraído por el campo de datos. Solía ​​limitarme a una sola pantalla (hasta el punto de eliminar las tres redundantes), dejando el resto de los datos en la computadora cuando los necesitaba, lo cual sospecho que es lo que también sería más útil para algo como un contrarreloj. Mantén tu potencia, frecuencia cardíaca y tal vez un campo de distancia y estarás dorado.

También hay una funcionalidad de navegación adicional ahora gracias a Navigr8, pero lamentablemente solo está disponible en dispositivos Apple, por lo que no pude ver si funciona. Sin embargo, lo que pienso al respecto es que una unidad principal proporciona mucha más información contextual que una simple señal de giro, y si se usa en una carrera, puedes simplemente buscar a los mariscales.

Valor

Con un PVP de £ 265, estas son sin duda un par de gafas de ciclismo caras, pero solo un poco más caras de lo que estarías desembolsando por un par de Oakleys de última generación, por ejemplo.

Teniendo en cuenta la tecnología que incluyen, ofrecen un buen valor en papel, pero lo moderaría diciendo que en realidad no son muy útiles a menos que tengas una necesidad muy específica de ellos. Las cosas solo tienen un buen valor si las usas y, para aplicaciones especializadas, el valor es menos importante de todos modos.

Veredicto

Un buen concepto, y dado que es el único disponible, es digno de elogio por al menos hacer algo diferente. Con un poco de refinamiento, tanto en la interfaz de usuario como, idealmente, en la eliminación del volumen en el centro de la lente, podría ser un producto mucho más viable. Para mí, sin embargo, no es algo que recomiendo comprar a menos que veas que es de beneficio real para una determinada aplicación como un TT.