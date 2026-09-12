Los organizadores del GP de Quebec y Montreal están listos para incluir carreras femeninas, pero aún existen interrogantes sobre la financiación. Según un artículo de Cyclingnews, los organizadores han expresado su disposición a tener competencias femeninas en estos eventos, sin embargo, aún no se ha resuelto el tema del financiamiento. Esta decisión representa un avance en la lucha por la igualdad de género en el ciclismo y es un paso importante para promover la participación de las mujeres en este deporte. Esperamos que pronto se resuelvan las dudas sobre la financiación y que las carreras femeninas se conviertan en una realidad en el GP de Quebec y Montreal..