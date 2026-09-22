Marlen Reusser perseguirá a Demi Vollering, mientras que el campeón defensor Remco Evenepoel es el último en salir para los hombres.

La 99ª edición del Campeonato del Mundo de Ruta UCI, en Montreal, comenzará el domingo 20 de septiembre con las pruebas contrarreloj individuales masculinas y femeninas de élite.

Los hombres y mujeres de élite correrán el mismo recorrido de 39,9 km alrededor de Montreal, pasando por el circuito Gilles-Villeneuve y el Parque Jean-Drapeau antes de cruzar el Puente de la Concordia hacia el centro de la ciudad. La ruta, con 195 metros de desnivel positivo, comienza con un corto tramo de descenso antes de instalarse en un terreno más llano durante la mayor parte de la carrera. El desafío final viene con una subida de 400 metros con un promedio del 6,1%, que conduce directamente a la meta en el Parc Jeanne-Mance.

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