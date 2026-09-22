Marlen Reusser perseguirá a Demi Vollering, mientras que el campeón defensor Remco Evenepoel es el último en salir para los hombres.

La 99ª edición del Campeonato del Mundo de Ruta UCI, en Montreal, comenzará el domingo 20 de septiembre con las pruebas contrarreloj individuales masculinas y femeninas de élite.

Los hombres y mujeres de élite correrán el mismo recorrido de 39,9 km alrededor de Montreal, pasando por el circuito Gilles-Villeneuve y el Parque Jean-Drapeau antes de cruzar el Puente de la Concordia hacia el centro de la ciudad. La ruta, con 195 metros de desnivel positivo, comienza con un corto tramo de descenso antes de instalarse en un terreno más llano durante la mayor parte de la carrera. El desafío final viene con una subida de 400 metros con un promedio del 6,1%, que conduce directamente a la meta en el Parc Jeanne-Mance.

Las mujeres de élite son las primeras en salir, y la primera corredora en abandonar la rampa de salida será la zimbabuense Skye Davidson a las 9:19:30 hora local (14:30 BST/15:30 CEST). Todas las miradas estarán puestas en la campeona nacional de ruta y contrarreloj y tras ella los corredores partirán a intervalos de 1:30.

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El título femenino de élite parece estar destinado a ser una batalla intrigante entre Demi Vollering (Países Bajos) y la campeona defensora Marlen Reusser (Alemania). Vollering es el penúltimo corredor en largar, a las 10:28:30, seguido por Reusser, que inicia la carrera contra el cronómetro a las 10:30:00.

La británica Zoe Bäckstedt, de sólo 21 años, ha optado por competir en la élite y largará justo antes que Vollering.

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Otras corredoras a seguir incluyen a la francesa Cédrine Kerbaol a las 10:07:30 y Juliette Berthet a las 10:21:00, la campeona panamericana de contrarreloj Kristen Faulkner (EE. UU.) a las 10:19:30 y la alemana Antonia Niedermaier a las 10:24:00.

Lea nuestra vista previa completa de los que hay que seguir en la carrera femenina.

En la carrera élite masculina, Gil Gomes, de Guinea-Bissau, será el primer corredor en bajar por la rampa de salida a las 13:00:00. Al igual que en la carrera femenina, los hombres de élite tomarán la salida con intervalos de 1:30 minutos.

El campeón defensor Remco Evenepoel de Bélgica y el italiano Filippo Ganna, que han ganado cinco de los últimos seis títulos mundiales de contrarreloj, serán sin duda los que habrá que seguir el domingo. Ganna, el penúltimo corredor, sale a las 14:28:30 (19:28 BST/20:28 CEST) y será seguido por Evenepoel a las 14:30:00, favorito para ganar su cuarto título.

Otro gran especialista en contrarreloj, el suizo Stefan Küng, comienza su intento a las 14:24. Le seguirán el francés Bruno Amirail y el británico Ethan Hayter.

Otros corredores a seguir incluyen al francés Paul Seixas a las 14:07:30, el sueco Jakob Söderqvist a las 14:18:00 y el mexicano Isaac del Toro a las 14:22:30 y Mathias Vacek (Chequia) a las 14:10:30.

Echa un vistazo a los corredores a seguir en la contrarreloj individual masculina en nuestra vista previa detallada.

Horarios de salida de la contrarreloj femenina de élite