El ganador de la etapa Oropa y nuevo líder del Giro de Italia se mantiene concentrado en ser serio en las próximas 19 etapas y “no puedo salir a celebrar ahora”

Si quedaban dudas sobre el estado de Tadej Pogačar después de su estrecha derrota en la primera etapa del Giro de Italia del sábado, se evaporaron por completo en poco más de cuatro kilómetros el domingo en Oropa, cuando el esloveno logró en solitario la victoria y su primera camiseta de líder en el carrera.

La diferencia de 27 segundos del corredor del UAE Team Emirates en la meta sobre sus rivales más cercanos quizás no fue su actuación en montaña más aplastante de los últimos años, pero fue más que suficiente para ponerlo a la cabeza por 45 segundos sobre Geraint Thomas (Ineos Grenadiers). , vuelve a ocupar el segundo puesto que ocupó el año pasado en el Giro.

Con 71 victorias profesionales hasta la fecha en su palmarés, y la última en Oropa, su decimoquinta etapa en un Grand Tour, el índice de victorias de Pogačar es tan prolífico que los nuevos ángulos para discutirlos son cada vez más escasos. Un periodista notó que su impresión era que Pogačar no parecía tan contento con este último triunfo en Italia como lo había estado en Strade Bianche a principios de esta temporada, y le preguntó al esloveno si eso era correcto.

Sin embargo, Pogačar desestimó esa idea bromeando: “Tal vez sea porque recibo demasiadas preguntas, por eso no estoy tan contento”, antes de explicar que con tanta carrera por delante, no podía permitirse el lujo de apartar la vista de la pelota aunque sea por un segundo todavía.

“Strade Bianche es una carrera de un día, mi primera victoria de la temporada, y aquí está la etapa 2 de una carrera de tres semanas”, dijo, “pero puedo confirmarles que estoy súper feliz.

“Sin embargo, todavía estoy pensando en las próximas 19 etapas, así que aún no ha terminado y el gran objetivo es ganar el Giro. Así que no puedo salir a celebrar ahora. Todavía hay una carrera ciclista, mañana todavía hay tiempo de tomarse en serio”.

Pogačar pareció brevemente estar en serios problemas al pie de la Oropa cuando pinchó en la ciudad de Biella, lo que provocó innumerables paralelismos en la televisión italiana entre los problemas del esloveno y la memorable mecánica de Marco Pantani (y su posterior remontada y carrera hacia la victoria) en la carrera. pie de la misma subida.

Pero a pesar de las repetidas repeticiones de imágenes de la mecánica de Pantani en la televisión italiana, los paralelos entre los dos eran evidentemente limitados, dado que en lugar de la desesperada contraataque de Pantani hacia la gloria como en 1999, en la carrera de 2024 Pogačar podría volver al pelotón sin demasiadas dificultades y luego atacar cuando quisiera.

“No entré en pánico, hice un agujero en los adoquines de la ciudad y me pinché la rueda delantera, no era una buena carretera pavimentada”, explicó Pogačar.

“Se acercaba una curva y estaba pensando en parar antes pero en el coche me dijeron que parara después, que normalmente sería mejor. Pero iba con la rueda delantera sin presión, solo con carbono, así que llegué a la curva y cometí el error de no parar antes, así que tuve una pequeña caída, pero nada loco.

“Sentí un poco más de adrenalina, pero tenía confianza. Regresé con el equipo, hicieron un gran trabajo, marcaron el ritmo que nos gustaba y fue perfecto”.

Si Pogačar esquivó esa bala en particular, no hubo escapatoria, sin embargo, el hecho de que Oropa es rica en historia del ciclismo y uno de sus vínculos más fuertes con ese pasado es con un ciclista, Marco Pantani, cuyo doblete Giro-Tour de 1998 es exactamente lo que Pogačar está intentando emular en 2024.

“Significa mucho ganar aquí, como en cualquier otra etapa en la que te llevas la camiseta de líder”, dijo Pogačar.

“El ambiente fue increíble en la subida, un verdadero placer correr solo los últimos kilómetros, el apoyo de los fanáticos fue increíble, así que fue un placer correr hoy”.

Cuando se le preguntó si no había estado pilotando a máxima potencia, Pogačar negó que ese fuera el caso.

“Puedo confirmar que estaba a mi máximo. Estaba rodando a mi ritmo, luego, cuando Rafal (Majka, compañero de equipo) comenzó a preparar las cosas para el ataque, ya estaba bastante al límite. Pero sabía que tenía que hacer la brecha para Vencer a mis oponentes y luego continuar con un ritmo normal hasta la cima. Hoy fue un gran esfuerzo”.

El plan

Dado que se había pronosticado tan ampliamente que Pogačar atacaría en Oropa, cualquier cosa menos hacerlo probablemente habría constituido una gran sorpresa, y confirmó que había un plan para atacar en la última subida del día.

“Ayer ya había un plan para ganar la etapa, pero me quedé un poco corto en la final”, dijo, refiriéndose a su derrota en la etapa 1 ante Jhonatan Narváez (Ineos Grenadiers) y Max Schachmann (Bora-Hansgrohe). .

“Pero hoy fue más adecuado para nosotros, hicimos un trabajo súper bueno y fue un trabajo increíble por parte de todos. Estoy muy feliz de ganar la etapa y llevarme la maglia rosa”.

De vuelta en su primera ventaja en un Gran Tour desde que perdió el maillot amarillo del Tour de Francia en la carrera de 2022 en la etapa 11 ante Jonas Vingegaard (Visma-Lease A Bike), Pogačar señaló la contrarreloj de la etapa 7, en lugar de la carrera sobre caminos de grava. de Toscana, donde ganó en Strade Bianche este marzo, como su próxima oportunidad para ampliar su ventaja. Sin embargo, también advirtió que no era el único que veía la contrarreloj como una oportunidad para distanciarse de sus rivales.

“Creo que el sterrato debería ser más una etapa en la que no perderé tiempo, en lugar de ganarlo, pero en la contrarreloj haré lo mejor que pueda, por supuesto, y luego veré cómo va el resto de los participantes”, dijo.

“Uno de los chicos de la general, Geraint Thomas, es un especialista en contrarreloj, por lo que será interesante verlo. No he hecho tantas, normalmente sólo en Grandes Vueltas y un par de pequeñas. Aquí hay una nueva competencia con nuevos muchachos a los que enfrentarse y no estoy seguro de dónde debería encajar exactamente cada uno.

“Pero me centraré en mi propio rendimiento y en la contrarreloj intentaré darlo todo. Es una crono muy bonita, ya hice un reconocimiento y sí, no puedo esperar”.

Aún faltan cinco días para la carrera contrarreloj de 40,6 km entre Foligno y Perugia el 10 de mayo, y en lugar de centrarse demasiado por ahora en lo que está por venir, la gran conclusión de Oropa es seguramente que Pogačar ya tiene el mando de la carrera de 2024. Giro de Italia.

La carrera puede estar lejos de terminar entonces, tal como dijo Pogacar. Pero después de sólo 48 horas, el Giro ya casi parece que Pogačar puede perderlo.

