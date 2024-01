En 2018, Trek, bajo el nombre de Bontrager, apostó por la idea de la visibilidad diurna y la iluminación en general. La luz Bontrager Ion Pro RT fue la oferta premium que surgió como parte del impulso y es una gran luz. Lo incluí en nuestra lista de mejores luces para bicicletas porque es fácil de usar y tiene mucha potencia. Es una opción completa y obvia que puedes usar para desplazarte pero también funciona para los paseos divertidos que ocurren después del trabajo. Cuatro años después, hay una nueva luz que podría estar reemplazándola. En realidad, Trek dice que no es un reemplazo, pero seguro que lo parece.

La nueva luz es la Trek Commuter Pro RT. En lugar del nombre Bontrager, esta vez la luz llega al mercado con la marca Trek, más reconocida. También aporta mucho enfoque, tanto literalmente con un nuevo reflector como en sentido figurado con un caso de uso más específico. Dada la frecuencia con la que recomiendo Bontrager, quería dedicar algo de tiempo a la última oferta y ver si todavía valía la pena recomendar la luz renombrada. Si has estado buscando algo que te lleve y traiga del trabajo este invierno, sigue leyendo para ver si Trek Commuter Pro RT es la opción correcta.

Diseño y estética

Como dije anteriormente, Trek dice que el Commuter Pro RT no reemplaza al Ion Pro RT. Vuelvo a mencionar esto porque las dos luces tienen mucho en común. Si me hubieras pedido que comparara el nuevo sin mirar el antiguo, juraría que son exactamente iguales. Ambos usan el mismo lenguaje de diseño y se sienten igual en tus manos.

Para ser justos, eso se debe a que no son luces muy distintivas. La construcción es una mezcla de plástico y metal en color negro en forma de un largo rectángulo. La opción de potencia máxima es de 1000 lúmenes con un tamaño de batería de 4800 mAh y la mayoría de las luces de esta categoría son bastante similares.

El puerto de carga se encuentra en la parte trasera de la luz, debajo de una cubierta de goma fácil de abrir. El ángulo y la ubicación significan que es ideal para arrastrar el dedo hacia arriba y atrapar el labio que lo abre. También sería ideal para cargar mientras está en uso, pero no hay carga de paso. Si lo conectas a una fuente de alimentación, la luz se apagará. Tal como está, es ideal para cargar su teléfono mientras conduce, pero tampoco funcionará mientras la luz esté en uso.

Avanza un poco y la siguiente parte del diseño destacable es el panel superior. En lugar de metal, se cambió a plástico negro brillante que, cuando está apagado, parece ser de naturaleza puramente estética. Presione el botón de encendido una vez y encontrará cinco luces en el lado izquierdo que transmiten el estado de la batería. Haga doble clic en él y la luz se encenderá y presentará otra luz de estado en el botón de encendido, además de encender las luces de estado nuevamente. Una pulsación larga apaga la luz y una pulsación aún más larga, desde apagada, cambiará al modo de recarga mencionado anteriormente. El modo de devolución de cargo ilumina un segundo conjunto de luces de estado en la cubierta superior que parpadean en un patrón secuencial. Las mismas luces también mostrarán la duración de la batería de una luz trasera si las emparejas.

En la parte frontal del Commuter Pro RT es donde se ven los verdaderos cambios de diseño. El reflector y el diseño de la luz son todos nuevos y muy angulares. También hay un capó sustancial en el borde superior y las ventanas naranjas en los laterales han aumentado de tamaño. El mayor atractivo de esta luz es el borde superior duro del patrón de haz y es aquí en los ángulos donde Trek hace que esto suceda.

Abajo, en la parte inferior de la luz, es donde se conecta el soporte. Técnicamente se considera una montura Blendr y, como tal, se conecta de la misma manera que todas las luces Bontrager y Trek. Deslícelo sobre el soporte y encajará en su lugar, lo que requiere tirar del mecanismo de liberación para deslizarlo hacia afuera.

El soporte en sí es exactamente el mismo que el del Ion Pro RT. Es todo de una sola pieza, sin contar las cuñas para otros tamaños de manillar, y hay una bisagra en la parte delantera. El bloqueo al manillar es un perno y el extremo tiene una manija que aprieta. Cuando está abierto, puede moverlo hacia adentro y hacia afuera de una ranura opuesta a donde se fija el perno. Al apretarlo, todo se bloquea en su lugar.

Un detalle que es un poco diferente en el Commuter Pro RT es que ahora es direccional. Si prefieres colocarlo debajo de la barra, necesitarás un soporte diferente para sujetarlo y que la orientación sea la misma. Trek ofrece un soporte Blendr que logra esto pero no se fija al manillar. También necesitarás una forma de sujetar ese soporte a la bicicleta. Blendr es lo mismo que una montura GoPro, por lo que hay opciones, o puedes utilizar una potencia Trek Blendr, pero tendrás que pensarlo detenidamente.

Actuación

He usado muchas luces para bicicletas. Después de todo, es mi trabajo y constantemente intento algo nuevo. Muchos de ellos afirman tener algún tipo de haz específico para la carretera, pero en general no veo mucha diferencia. Nunca he hecho que nadie se proteja los ojos al pasar y consideré el tema más conceptual que real. Era el Desvío de iluminación saliente que revisé recientemente donde vi una diferencia real.

La razón por la que no cego a la gente es por cómo apunto mi luz. Me gusta tener la luz en un ángulo bastante hacia abajo. Por mucho que quiera poder ver hacia adelante, me ayuda a sentirme más en control poder ver justo delante del volante si miro. Lo que nadie trae a la conversación sobre las luces con un haz de corte superior agudo es que hay mucho más.

El corte brusco tiene consecuencias que lo benefician y generalmente no se discute. La luz Trek Commuter Pro RT, así como el Outbound Detour, colocan el punto caliente en el patrón de haz justo en la parte superior. Tener un corte estricto le permite apuntar el punto de acceso un poco más adelante en la carretera sin causar problemas a otros usuarios de la carretera.

En la parte inferior de la lente, no hay un límite estricto. Significa que hay mucha fuga de luz en forma de media luna. Esta luz adicional baja mantiene el área justo delante del volante lo suficientemente iluminada para sentirse cómodo. La combinación significa que incluso con 500 lúmenes, puedes conducir en la oscuridad sin sentirte incómodo.

Las ventanas de color ámbar a ambos lados de la luz se han vuelto aún más grandes en esta nueva versión de la marca Trek.

La verdadera fortaleza del Trek Commuter Pro RT radica en su capacidad para mantenerte cómodo y al mismo tiempo permitirte mantener la luz apagada. Cuando se combina con la función de encendido al presionar dos veces, lo que significa que no hay que preocuparse por guardarla durante el día, se convierte en una sólida luz para viajes diarios. La capacidad de emparejarse con una luz trasera y encender ambas con solo presionar es otra gran ventaja. La adición de un perturbador modo de flash diurno significa que es probable que se siga utilizando incluso durante el verano, cuando hay mucha luz diurna.

También hay algunos aspectos negativos a considerar desde esta perspectiva. La Ion Pro RT era una luz que podía hacer cualquier cosa, pero esta vez no es tan versátil. Solo hay configuraciones de media potencia y máxima potencia, lo cual tiene sentido: la configuración de media potencia es perfecta para desplazarse, mientras que la potencia máxima es suficiente para andar por senderos. Sin embargo, el montaje y la carga se han convertido en problemas.

Uno de los puntos fuertes del sistema de montaje Trek era su simplicidad: podía pasar por encima de la cinta del manillar y girarse boca abajo, lo que facilitaba su instalación en el manillar. Sin embargo, la nueva luz tiene que permanecer en la misma orientación, por lo que si quieres montarla debajo de las barras necesitarás más piezas. Ya no es tan sencillo.

También está el problema de la duración de la batería: solo obtienes 1,5 horas o 3 horas dependiendo de la configuración, lo cual está bien para viajar, pero probablemente necesitarás cargarla en el trabajo si vas a dar un paseo después del trabajo. Sin carga de paso, eso es todo lo que obtienes. No existe la posibilidad de extender su viaje si ocasionalmente necesita hacerlo.

Veredicto

Si está buscando una luz de viaje de alta calidad, la Trek Commuter Pro RT es una opción sólida. Tiene suficiente potencia y una excelente forma de haz, junto con un buen tiempo de combustión: supera a las opciones de Lezyne y Light & Motion en ese frente. También tiene la capacidad de cargar un teléfono si es necesario, un esquema de control fácil de entender, protección contra encendido en un bolso y conexiones inalámbricas a una luz trasera para hacerte la vida más fácil. Es una excelente opción para quienes viajan diariamente, y eso es lo que debe ser.

Lo que no hace particularmente bien es cualquier otra cosa. Puedes llevarlo al sendero, pero es posible que necesites un soporte diferente para que funcione si también tienes montado un ordenador para bicicleta. Una vez que resuelvas eso, tus viajes tendrán que ser bastante cortos, dado que no hay una batería enorme ni carga de paso. Siempre que comprenda los puntos fuertes de esta opción de Trek, está bien hecha y hace un gran trabajo al hacer lo que está diseñada para hacer.

Especificaciones técnicas: Trek Commuter Pro RT