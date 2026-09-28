El ciclista italiano Giulio Ciccone expresó su pesar por el resultado obtenido en el Campeonato del Mundo de Montreal, afirmando que Italia merecía una medalla. Sin embargo, admitió que no tenía más para dar en la competencia.

Ciccone, quien no logró subirse al podio en la prueba, manifestó su decepción por no poder alcanzar un mejor resultado para su país. A pesar de sus esfuerzos, el ciclista italiano reconoció que fue superado por otros competidores en la carrera.

El deportista italiano lamentó no poder cumplir con las expectativas de llevar a Italia al podio en el campeonato mundial de ciclismo. Aunque considera que el equipo merecía una medalla, Ciccone aceptó que su rendimiento no fue suficiente para lograrlo..