Un grupo de ciclistas todavía no han asegurado un contrato para la temporada 2027, lo que los tiene en una búsqueda constante de oportunidades en el mundo del ciclismo profesional.

Desde jóvenes promesas hasta veteranos de renombre, estos corredores buscan encontrar un equipo que les brinde la oportunidad de demostrar su valía en las carreteras. Sin embargo, el tiempo apremia y la incertidumbre sigue creciendo a medida que se acerca el inicio de la nueva temporada.

Con la competencia en el ciclismo profesional más intensa que nunca, los ciclistas sin contrato están en una situación complicada. Sin embargo, muchos confían en su talento y dedicación para encontrar un equipo dispuesto a darles la oportunidad de brillar.

A medida que se acerca el final del año, la tensión sigue en aumento para estos corredores que siguen en busca de un futuro en el mundo del ciclismo. Solo el tiempo dirá si logran asegurar un contrato para la temporada 2027 y continuar persiguiendo sus sueños en las carreteras..