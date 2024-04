La UCI anunció el calendario de la Copa del Mundo de Ciclocross para 2024-2025 con cambios significativos, incluyendo un inicio mucho más tardío con la primera ronda el 24 de noviembre, y la ausencia de rondas en los Estados Unidos, que habían sido una cita fija en la temporada temprana desde 2015 con la primera Copa del Mundo en Las Vegas.

El calendario de 2024-2025 incluirá eventos en Dublín, Besançon y Benidorm, así como una nueva ronda en Oristano, Cerdeña, que sustituirá al evento nevado en Val di Sole. Los cuatro eventos han recibido un ‘estatus protegido’, lo que significa que la UCI puede rechazar la inscripción de cualquier carrera que tenga lugar el día de los eventos protegidos o el día anterior.

La UCI introdujo nuevas reglas en febrero para garantizar que los mejores corredores se enfoquen en las Copas del Mundo sobre otras series lucrativas como Superprestige, X2O Trophy, Exact Cross y Hexia Cross en Bélgica, Coupe de France y USPCX.

Los corredores habían resistido competir en la serie completa de la Copa del Mundo desde que la UCI expandió el calendario de nueve a hasta 15 rondas en 2021-2022.

Ceylin del Carmen Alvarado y Eli Iserbyt ganaron la Copa del Mundo de Ciclocross de la UCI 2023-2024 a pesar de ganar solo tres y dos rondas. Alvarado compitió en 12 de las 14 rondas, mientras que Iserbyt fue el único corredor en competir en todos los eventos.

En el Campeonato del Mundo de Ciclocross de la UCI en 2022, Lars van der Haar fue uno de los primeros en criticar abiertamente el calendario expandido, diciendo que 14 eran “demasiadas Copas del Mundo. Diez son más que suficientes. Creo que eso haría que la Copa del Mundo fuera mucho más atractiva. Creo que el próximo año hay 14. Creo que algunos corredores y también yo omitiremos algunas de esas carreras”.

Los corredores llegaron a omitir rondas, especialmente aquellas fuera de Bélgica que requerían extensos viajes. El problema alcanzó su punto máximo en noviembre pasado cuando el presidente de la UCI, David Lappartient, reaccionó a la decisión de Thibau Nys de omitir la ronda de Dendermonde pero optar por correr la ronda de Superprestige al día siguiente.

“If a rider prefers to ride a national event during World Cup rounds, you won’t ride the following World Cup rounds and therefore you won’t ride the World Championships,” Lappartient threatened.

“The World Cup is not a competition in which you can pick and choose as you please. Every rider has to play the game.”

La UCI no siguió adelante con la amenaza de excluir a los corredores de los Campeonatos del Mundo, pero en su lugar requirió que los equipos registrados en la UCI compitan en cada Copa del Mundo con al menos un corredor en las categorías élite en cinco rondas de la Copa del Mundo, y que los equipos de Ciclocross Profesional de la UCI estén obligados a enviar tres corredores a todas las rondas de la Copa del Mundo.

La institución de un ‘estatus protegido’ para la ronda del 1 de diciembre en Dublín, la carrera del 8 de diciembre en Cerdeña y la del 19 de enero en Benidorm, podría no tener un gran impacto en los eventos de las series nacionales, pero la ronda protegida de Besançon el 29 de diciembre llega en medio de la popular ‘kerstperiode’ de carreras en Bélgica.

La tradicional Superprestige Diegem y Azencross en Loenhout suelen celebrarse alrededor de la misma fecha y podrían ser rechazadas por la UCI. La ausencia de rondas de la Copa del Mundo en América del Norte también perjudicaría en gran medida a los corredores de Estados Unidos y Canadá que dependían de las carreras para obtener puntos UCI hacia las posiciones en la parrilla para la serie y los Campeonatos del Mundo..