El ciclista esloveno Primož Roglič ha declarado que es posible que Il Lombardia sea la última carrera de su carrera profesional. Roglič, actualmente clasificado como el número uno en el UCI World Ranking, ha expresado esta posibilidad durante una entrevista reciente. Aunque no ha confirmado oficialmente su retiro, Roglič ha insinuado que podría estar considerando poner fin a su carrera después de competir en Il Lombardia, una de las clásicas monumento del ciclismo. Los fanáticos y seguidores de Roglič estarán atentos a cualquier comunicado oficial en los próximos días para confirmar si esta será la última vez que veamos al exitoso ciclista en acción..