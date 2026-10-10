El ciclista Isaac del Toro podría verse afectado por una lesión misteriosa en la rodilla en el Il Lombardia. Del Toro expresó que está un poco nervioso por la lesión y cómo esto podría influir en su desempeño en la carrera.

La lesión en la rodilla ha generado incertidumbre en torno a la participación de Del Toro en el Il Lombardia, una de las carreras más importantes del calendario ciclista. A pesar de que el ciclista no ha revelado información específica sobre la lesión, aseguró que está trabajando duro para recuperarse a tiempo.

La preocupación por la lesión ha generado especulaciones sobre si Del Toro podrá competir al máximo nivel. Los fanáticos del ciclismo están a la espera de más detalles sobre la lesión y cómo esto podría afectar las posibilidades de Del Toro en la carrera..