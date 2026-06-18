El ciclista Tadej Pogačar se encuentra conmocionado después de que su compañera Urska Žigart resultara herida en un accidente durante el Tour de Suiza. La pareja eslovaca estaba compitiendo en la etapa cuando Žigart sufrió el percance, lo que dejó a Pogačar visiblemente preocupado por su estado. El incidente tuvo lugar en una sección técnica del recorrido, lo que provocó la caída de la ciclista y su posterior traslado a un hospital cercano para ser evaluada por los médicos. Pogačar expresó su preocupación por la lesión de su compañera y se mostró afectado por lo ocurrido. Esperamos que Urska Žigart se recupere rápidamente y pueda regresar a la competición lo antes posible..