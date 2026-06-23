El dos veces ganador del Tro-Bro Léon, Saïd Haddou, ha fallecido en un accidente de tráfico. Haddou, de 38 años, perdió la vida en un trágico suceso que conmocionó al mundo del ciclismo. El ciclista francés había logrado la victoria en dos ocasiones en esta prestigiosa carrera, convirtiéndose en una figura destacada en el pelotón.

El accidente tuvo lugar en circunstancias aún por determinar, y ha causado consternación entre sus compañeros y seguidores. Haddou era conocido por su talento y dedicación al deporte, y su prematura muerte ha dejado un vacío en la comunidad ciclista.

Sus logros en el Tro-Bro Léon lo habían consagrado como uno de los grandes de esta disciplina, y su pérdida es un duro golpe para el mundo del ciclismo. En estos momentos de dolor, sus seres queridos, compañeros y admiradores le rinden homenaje y lamentan su temprana partida.

Saïd Haddou deja un legado imborrable en el ciclismo, y su recuerdo perdurará en la memoria de todos los que lo conocieron y admiraron su talento sobre la bicicleta. Descanse en paz..