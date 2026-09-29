En la segunda jornada del Virginia’s Blue Ridge GO Cross en Roanoke, Sidney McGill puso fin a la racha de victorias de Manon Bakker en el USCX, mientras que Tofik Beshir se llevó su segunda victoria consecutiva.

El evento ciclista fue el escenario de una emocionante competencia en la que McGill logró imponerse a Bakker, quien hasta entonces había mantenido una racha imbatible en el USCX. Por su parte, Beshir logró otra victoria en el día 2 del evento, consolidando su posición como uno de los ciclistas destacados en la competencia.

El Virginia’s Blue Ridge GO Cross ha sido un desafío emocionante para los competidores, quienes han demostrado su destreza y habilidad en las difíciles condiciones del circuito. McGill y Beshir destacaron por su excelente desempeño, logrando destacarse en una competencia reñida y emocionante.

El evento continúa atrayendo a ciclistas de todo el país, quienes buscan poner a prueba sus habilidades en un entorno desafiante. Sin duda, el Virginia’s Blue Ridge GO Cross ha sido un lugar de competencia emocionante y lleno de acción..