El Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta ha anunciado los horarios de inicio para las contrarreloj elite masculina y femenina. El evento se llevará a cabo el próximo mes y contará con la participación de los mejores ciclistas del mundo.

La contrarreloj femenina comenzará a las 11:40 am, seguida de la contrarreloj masculina a las 3:10 pm. Ambas pruebas serán un emocionante espectáculo para los aficionados al ciclismo, ya que los atletas competirán en una carrera contra el tiempo para consagrarse como campeones mundiales.

Los organizadores del evento han trabajado arduamente para garantizar la seguridad de todos los participantes y espectadores, siguiendo estrictos protocolos de salud y seguridad. Se espera que el evento sea un éxito y que los fans de todo el mundo disfruten de la emoción y la adrenalina de las competiciones de contrarreloj.

¡No te pierdas este emocionante evento y mantente atento a las actualizaciones sobre los horarios y resultados de las contrarreloj en el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta!.