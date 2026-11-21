El evento de 2027 tendrá lugar a mediados de junio

British Cycling Ventures ha anunciado una asociación con el organizador de London City Nocturne, Koru Sports, con miras a expandir el evento a otras ciudades británicas.

Celebrado durante dos días en las calles del distrito financiero de la capital, el City of London Nocturne comprende una serie de criterios, con las carreras de élite masculinas y femeninas sancionadas por la UCI como Pro Criteriums. El evento de 2027 se llevará a cabo el viernes 11 y sábado 12 de junio del próximo año, y la mayor parte de las carreras se llevarán a cabo el segundo día.

La asociación entre el organizador Koru Sports Group tendrá como objetivo desarrollar el evento a largo plazo y acelerar su éxito comercial, pero también brinda la oportunidad de expandir el concepto más allá.

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“La empresa se centrará en ampliar el alcance del Nocturne a nivel nacional”, se lee en un comunicado de prensa de British Cycling. “Brindar nuevas oportunidades a equipos y pilotos, al tiempo que complementa y eleva la estructura de carreras nacional existente, incluida la Serie del Circuito Nacional Lloyds. Se centrará en mejorar las experiencias de los fanáticos y llegar a nuevas audiencias en mercados urbanos clave, al tiempo que ofrece un sólido programa comercial para la Serie”.

El City of London Nocturne apareció por primera vez en las calles de la capital en 2007 bajo el nombre de Smithfield Nocturne, y se desarrolló como parte de un festival de ciclismo más amplio durante 11 años antes de regresar en 2026 bajo la propiedad de Koru Sports Group.

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El evento original atrajo a ciclistas como Geraint Thomas, Mark Cavendish y Alex Dowsett, con Hannah y Alice Barnes ganando el evento femenino, mientras que las carreras de élite de 2026 las ganaron Matt Bostock (Rapha Cycling Club) y Nina Lavenu (AG Insurance-Soudal Devo).

Sin embargo, el evento no se trata solo de carreras de primer nivel, con carreras por equipos Pro-Am, carreras de bicicletas plegables, penny farthing y piñón fijo, así como carreras para categorías inferiores de competidores.

El evento original fue dirigido por James Pope, quien tiene una larga trayectoria organizando eventos de ciclismo, incluida la serie de atletismo Revolution, de larga duración, pero ahora desaparecida, y ahora es propietario de Koru Sports Group, la organización detrás del renovado Nocturne de la ciudad de Londres.

“He tenido el privilegio de haber organizado eventos ciclistas durante más de dos décadas en el Reino Unido y haber trabajado estrechamente con British Cycling durante este tiempo”, dijo Pope en un comunicado de prensa.

“Los planes y la ambición de British Cycling Ventures presentan una oportunidad emocionante para introducir un nuevo concepto de carreras urbanas importantes en el Reino Unido, comenzando con el City of London Nocturne. Esta asociación nos ayudará a crear un nuevo formato de evento urbano de clase mundial que será un gran impulso para la escena de carreras del Reino Unido, creando una experiencia fantástica para los ciclistas y aficionados al ciclismo”.

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British Cycling Ventures se lanzó en diciembre de 2025 como un brazo comercial del organismo rector, con la función de supervisar el crecimiento comercial, centrándose en eventos de todas las disciplinas.

“Este es otro momento significativo en la visión de los grandes eventos de British Cycling Ventures y el crecimiento comercial de las principales carreras urbanas del Reino Unido”, afirmó el director general Darren Henry.

“La innovación y los planes de crecimiento del Nocturne de Koru Sports Group son importantes para el ciclismo en el país, y esta empresa conjunta reúne la mejor experiencia en nuestro deporte para generar un gran impacto a través de eventos de alta calidad. Después de albergar un evento brillante en el corazón de Londres este año, continuará generando una atmósfera espectacular tanto para ciclistas como para fanáticos y lo convertirá en un evento que no debe perderse”.

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