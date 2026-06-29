Keegan Swenson y Sofia Gomez Villafañe ganan la SBT GRVL

Los ciclistas Keegan Swenson y Sofia Gomez Villafañe se han consagrado como los campeones de la competencia de ciclismo SBT GRVL. Swenson logró imponerse en la categoría masculina, mientras que Gomez Villafañe se destacó en la categoría femenina.

La carrera, que se llevó a cabo en Colorado, fue un desafío para los participantes debido a su exigente recorrido y condiciones climáticas adversas. Sin embargo, Swenson y Gomez Villafañe lograron imponerse ante sus competidores y cruzar la línea de meta en primer lugar.

Esta victoria representa un gran logro para ambos ciclistas, quienes han demostrado su talento y dedicación en esta competencia de alto nivel. Felicitamos a Keegan Swenson y Sofia Gomez Villafañe por su excelente desempeño en la SBT GRVL..