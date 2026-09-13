La etapa 21 de la Vuelta a España 2026 en Granada está por definir al ganador final. A pesar de que todavía no se ha determinado quién se llevará la victoria en la etapa final, los ciclistas continúan compitiendo con determinación. La emoción y la tensión están en su punto más álgido, ya que los fanáticos esperan con ansias el desenlace de esta competencia.

Los corredores han demostrado un alto nivel de rendimiento a lo largo de la Vuelta a España, y la etapa final promete ser igualmente intensa. Con un terreno montañoso y exigente en Granada, los ciclistas tendrán que dar lo mejor de sí para cruzar la línea de meta en primer lugar.

Se espera que la competencia sea reñida hasta el último kilómetro, ya que los corredores luchan por posicionarse en la clasificación general. Cada segundo cuenta en esta etapa decisiva, y los ciclistas están listos para darlo todo en busca de la victoria.

Los seguidores de la Vuelta a España están ansiosos por presenciar quién se coronará como el ganador de esta edición. Con todo por definir en la etapa final en Granada, la emoción y la expectativa están en su punto más alto..