En el primer día del Rochester Cyclocross, Manon Bakker y Miles Mattern dieron inicio a la Serie de Ciclocross de Estados Unidos 2026 con victorias. Bakker se destacó en la categoría femenina, mientras que Mattern dominó en la carrera masculina.

El evento, que tuvo lugar en Rochester, contó con la participación de destacados ciclistas de todo el país. Este inicio promete una emocionante temporada para el ciclocross en los Estados Unidos.

Bakker y Mattern demostraron su habilidad y determinación al imponerse en sus respectivas categorías. Sus victorias marcan un excelente comienzo de la Serie de Ciclocross de Estados Unidos 2026 y seguramente serán nombres a tener en cuenta en las próximas competencias.

El público asistente disfrutó de una jornada llena de emoción y acción en Rochester Cyclocross Day 1. Los ciclistas exhibieron todo su talento en un ambiente de competencia y camaradería..