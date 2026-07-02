En su debut en el Tour de Francia, Paul Seixas se jugó todas sus cartas contra Pogačar.

El ciclista demostró valentía al enfrentarse al campeón defensor en una emocionante etapa. Seixas demostró su determinación y coraje al desafiar a uno de los mejores ciclistas del mundo.

El público quedó sorprendido por la valentía de Seixas, quien no se amilanó ante la presión de competir contra un rival tan duro. Su actuación en la etapa sin duda dejará una marca en la historia del Tour de Francia.

Se espera que Seixas continúe demostrando su talento en las etapas restantes de la competencia y que siga sorprendiendo al público con su valentía y determinación. Sin duda, el debut de Seixas en el Tour de Francia ha sido impresionante y promete grandes emociones en las etapas futuras..