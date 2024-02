Un título mundial en ruta, victorias de etapa en cada Gran Vuelta y 40 victorias profesionales en algunas de las carreras más importantes. Esto podría ser confundido con el palmarés de un corredor al final de una carrera ilustre, pero en realidad detallan lo que Mads Pederson ha logrado antes de cumplir 28 años. Sin embargo, aún le falta algo al brillante danés. Eso algo es un Monumento.

Los Monumentos del ciclismo son las cinco carreras de un día más prestigiosas, impregnadas de historia y luchadas en los recorridos más largos y difíciles. Pocos íconos del deporte faltan en la lista de ganadores de estas carreras, desde Fausto Coppi y Eddy Merckx hasta Tadej Pogačar y Mathieu van der Poel, y ganar incluso uno puede marcar toda una carrera o cementar un legado.

Y es por eso que Mads Pedersen (Lidl-Trek) cambiaría toda una temporada de éxitos, incluida una victoria de etapa en el Tour de Francia y la finalización del set de victorias de etapas en las Grandes Vueltas en el Giro, por solo una victoria en un Monumento que se marque indeleblemente en su palmarés en 2024.

“No hay duda de que estoy aquí para ganar carreras de bicicleta, pero para el próximo año, si pudiera cambiar todos los resultados que tuve este año por un Monumento. Sí, lo haría, 100%”, dijo Pedersen a Cyclingnews en el campo de entrenamiento de diciembre de Lidl Trek.

El nombre de Pedersen ya está en los libros de historia del ciclismo, habiendo reclamado una carrera de un día que se encuentra en la parte superior de la escala de importancia, la carrera en ruta de los Campeonatos del Mundo en 2019. Considerado una sorpresa para algunos con solo 23 años, y no un favorito antes de la carrera, Pedersen ha logrado establecerse indiscutiblemente como uno de los mejores corredores del mundo.

Había señales de que sus talentos estaban específicamente adaptados a los días más brutales en el sillín el año anterior, cuando obtuvo el segundo lugar en el Tour de Flandes en su debut en la carrera en 2018. Solo Niki Terpstra fue mejor en esa ocasión, cuando Pedersen pasó un día arduo en la escapada temprana y, como un joven de 22 años, les dio a todos un adelanto de lo que vendría en los años posteriores.

El tema común entre estos dos primeros éxitos fue que incluso para Pedersen mismo fue un viaje inesperado al podio del Monumento en 2018 y al primer escalón en la carrera en ruta de los Campeonatos del Mundo en 2019.

Sin embargo, el primer danés en ganar la carrera en línea masculina en los Campeonatos del Mundo es un corredor mucho más seguro hoy, consciente de sus talentos y capacidad para vencer a los mejores en el mundo. Después de todo, hizo eso en un día lluvioso en Yorkshire hace poco más de cuatro años, por lo que ahora difícilmente puede ser tan inesperado cuando tiene los brazos en alto.

Sexto, tercero, cuarto y cuarto: sus resultados en Milán-San Remo, Tour de Flandes, París-Roubaix y los Campeonatos del Mundo en 2023. Todo un conjunto de posiciones pero sin victoria. En su camino estaban dos gigantes modernos del deporte – Van der Poel y Pogačar.

Al ser preguntado cómo podría vencerlos cuando llegue el momento esta temporada, Pedersen primero se detuvo antes de revelar su confianza en su capacidad para superar a esos modernos “superestrellas”, aunque con la salvedad de que todo tiene que salir justo.

“Sé que puedo… Los estaba venciendo antes, y aún creo que puedo hacerlo de nuevo”, dijo Pedersen. “Pero todo se reduce a cómo se correrá la carrera ese día. Si aparezco en mi mejor forma posible, en la mejor forma mental posible, y con la mejor idea de cómo ganar la carrera, entonces creo que es posible. Será difícil. También puede ser chicos que no sean ninguna de estas superestrellas. Pero realmente no está en mi mente ‘¿Cómo vencer a esos chicos?’, sino ‘¿Qué puedo hacer ahora mismo para ser lo mejor posible ese día?'”

Las tácticas de carrera de Pedersen en las Clásicas respaldan sus palabras, el corredor a menudo no esperando a que sus rivales cercanos salten, sino anticipando y adelantándose a la carrera. En dos ocasiones lo acercó a ese sueño de un Monumento, en la mencionada Ronde de 2018 y en la edición del año pasado de la misma carrera, cuando ya estaba en la escapada con 114km por delante.

Lanzándose en solo el quinto de los 19 sectores adoquinados, su movimiento en Wolvenberg le vería liderar en Flandes hasta los últimos 18km donde en el Oude Kwaremont, un cohete esloveno lo adelantó. Pogačar lo alcanzó y seguiría hacia una victoria histórica en solitario.

“No creo que pudiera haberlo hecho mejor”, Pedersen dijo sobre sus decisiones de carrera. El danés emergió como tercero después de ganar de alguna manera el pequeño grupo sprint por delante de Wout van Aert con la idea de que estaba dispuesto a estallar intentándolo en lugar de simplemente seguir.

Algo similar sucedería en los Campeonatos del Mundo en Glasgow donde mostró su clase en el grupo líder seleccionado con Pogačar, Van der Poel, Van Aert y Alberto Bettiol, pero ninguno de ellos pudo igualar al neerlandés ese día.

A pesar de toda su confianza y claro talento como ciclista de alto nivel, Pedersen no iba a etiquetarse a sí mismo como una de las “superestrellas” que había mencionado anteriormente. Tal vez porque es modesto, como suelen ser los daneses, o simplemente porque cree que así se sitúa en esta generación.

“No quiero meterme en esa caja, porque sé que son talentos más grandes que yo. Tienen más resultados que yo. Y también están ganando más que yo”, dijo Pedersen. “Tengo mis días buenos en los que puedo competir con esos chicos y, como dije, todavía creo que puedo vencerlos. Pero no me sentaría aquí y diría que estoy en la misma caja que esas personas porque son las jodidas superestrellas del ciclismo. No solo en la bicicleta sino también fuera de ella. Diría que estoy solo un paso por debajo de esas personas. Pero estoy completamente bien con eso y disfruto de cómo está para mí en este momento.”

Cabe mencionar que estar un paso por debajo de un par de corredores que han dominado nueve de los últimos 18 Monumentos entre ellos podría justificar el estatus de ‘superestrella’, aunque a Pedersen podría no importarle. Lo que desea es ese Monumento y él es uno de los pocos en el pelotón capaz de alcanzarlo.

Un comienzo exitoso en 2024 y correr para sí mismo

El danés no podría haber comenzado su temporada 2024 de mejor manera, con finales en el top-ten en cada jornada de carrera hasta ahora. En Etoile de Bessèges, sumó otra victoria de etapa y se llevó la victoria en la clasificación general, antes de dirigirse al Tour de Provence donde estuvo en su versatilidad mejor.

Pedersen se llevó tres victorias de etapa de forma brutalmente dominante y el GC. Ambas fueron carreras de preparación importantes donde quería rendir, por supuesto, pero lo que sigue en primavera es donde Pedersen querrá estar en la cima de sus capacidades.

Apenas el mes pasado, ya estaba revisando el Poggio mientras completaba un reconocimiento de Milán-San Remo. Será la primera oportunidad del año para satisfacer su apetito de Monumento con el Tour de Flandes y París-Roubaix más adelante en primavera.

A menudo se describe como “el Monumento más fácil de terminar pero el más difícil de ganar” y Pedersen ha sido sexto dos años seguidos en las últimas ediciones pero no en el primer escalón del podio que él desea.

No solo lo querrá para sí mismo, sino que su equipo Lidl-Trek estará desesperado por marcar un Monumento con su nuevo y gran patrocinador que se sumó el año pasado en el Tour de Francia.

Se trata de un aumento del 40% en el presupuesto aportado por el supermercado, pero el danés no siente ni un solo porcentaje de presión adicional. Sin embargo, es consciente del equipo reforzado de Clásicas en el que ha invertido el equipo estadounidense, con la experiencia de Tim Declercq y el potencial de Jonathan Milan para ayudarles a alcanzar el estatus de “super equipo”.

“Haré el mismo enfoque. Para ser honesto, no me importa si el equipo me pone más presión – no creo que lo hagan, pero también me pongo esa presión a mí mismo porque todavía quiero ser el mejor de…”..