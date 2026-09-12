En la etapa 20 de la Vuelta a España, Enric Mas supera una ardua prueba de montaña para mantenerse líder en la clasificación general, mientras que Mikel Landa se alza con la victoria en la escapada del día en el Collado del Alguacil. Mas demostró una vez más su fortaleza en las montañas y logró mantener la camiseta roja de líder. Por su parte, Landa mostró un gran rendimiento al imponerse en la etapa con una brillante escapada. La emoción sigue en aumento en la Vuelta a España, con la definición de la carrera cada vez más cercana..