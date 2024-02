Enzo Hincapie es uno de los corredores más jóvenes en el equipo de desarrollo EF Education-ONTO y no cumplirá los 16 años para calificar para su licencia de conducir hasta el 20 de junio. Pero, ¿quién necesita cuatro ruedas? El hijo del medio del ex corredor del WorldTour George Hincapie y su esposa Melanie, Enzo Hincapie es el que ha adoptado las dos ruedas para experimentar “altas velocidades, viajar y sufrir”.

Existe un núcleo especial en el mundo del ciclismo en el Upstate de Carolina del Sur, ubicado en las laderas orientales de las Montañas Blue Ridge, donde Enzo Hincapie ha estado envuelto por las empresas relacionadas con la bicicleta de la familia, Hotel Domestique, un hotel de lujo con 13 habitaciones, y Hincapie Sportswear, fabricante de ropa de ciclismo, así como raíces en las carreras.

Ya tiene seis medallas, tres de ellas de oro, de campeonatos nacionales de carretera como junior, su director de equipo Rusty Miller lo describe como “un asombroso joven talento”. Ganó títulos nacionales tanto en criterium como en carrera en ruta en 2022, luego siguió en la categoría de 15-16 años el año pasado con la victoria en la carrera en ruta y una medalla de plata en la contrarreloj.

Ese talento está siendo pulido y moldeado no solo por Miller, sino influenciado por un pequeño universo de amigos de la familia, que fueron estrellas en bicicletas de carretera ellos mismos: el medallista olímpico de plata Bobby Julich y el cuarto clasificado en la general del Tour de Francia de 2012, Christian Vande Velde, fueron compañeros de equipo en el Team CSC (2005-2007). También compartieron tiempo en equipos comerciales con George Hincapie al principio de sus carreras: Julich en Motorola de 1995 a 1996 y Vande Velde en US Postal de 1999 a 2003, y ahora todos llaman hogar a Greenville.

A veces se puede ver al trío animando al joven Hincapie en las carreras. El equipo EF Education-ONTO inicia la temporada 2024 en la carrera por etapas del Valley of the Sun esta semana, pero Hincapie no tomará la salida ya que se recupera de una enfermedad reciente. “Va a descansar, reiniciarse y luego tomar las cosas semana a semana”, dijo Miller.

Antes de que la temporada de carreras se acelere para Enzo Hincapie, compartió historias con Cyclingnews sobre aprender a amar su bicicleta sin ruedas de entrenamiento, montar cerca de Paris Mountain, su objetivo de defender el título nacional de ruta junior de Estados Unidos (15-16) y más.

Cyclingnews: ¿Recuerdas tu primer paseo en bicicleta?

Enzo Hincapie: Sí, recuerdo mi primer paseo sin ruedas de entrenamiento. No terminó muy bien, jaja. En los primeros cinco minutos caí y me saqué dos dientes frontales. Mis padres tuvieron que animarme durante mucho tiempo para que montara en bicicleta, ya que no era muy fanático hasta que comencé a competir, y realmente aprender sobre el deporte y las cosas increíbles que surgen de él.

CN: Vives en Greenville, Carolina del Sur, donde se encuentra el negocio familiar, Hincapie Sportswear. Cuéntanos un poco sobre tu ciudad natal.

EH: Vivo justo al lado de Paris Mountain y me gusta terminar mis paseos subiendo por Paris. En la escuela disfruto aprendiendo sobre diferentes partes del mundo. Cuando no estoy en bicicleta me encanta pasar tiempo con mi familia y mis amigos. También disfruto viendo programas de televisión/películas, cocinando, etc.

Toda mi ropa de carreras y entrenamiento está hecha principalmente por Hincapie Sportswear. Realmente disfruto usando la ropa de carreras porque se ven y se sienten bien. ¡He sido modelo de algunos de sus kits varias veces!

CN: ¿Qué disfrutas de montar en carretera y qué habilidades quieres mejorar a través de tus carreras?

EH: Me encanta montar y competir en carretera porque es simplemente una sensación completamente diferente, como si todo estuviera en cámara lenta. Me encantan las experiencias, las altas velocidades, viajar y sufrir. Todos los factores y más hacen que el ciclismo sea el deporte para mí. Personalmente, disfruto más de las largas carreras de etapas en carretera que de cualquier otra cosa, porque tienes muchas oportunidades diferentes para hacer que algo suceda. Y en las carreras en ruta hay más escaladas en comparación con los crits, que es algo que realmente disfruto.

Siento que podría trabajar en mi sprint porque es una parte tan desafiante del deporte y conlleva muchas decisiones en segundos, timing y posicionamiento.

CN: Tu madre Melanie es de Francia, ¿así que tienes la oportunidad de viajar a Francia y visitar a tu familia? ¿Cuál crees que es lo más especial de tu herencia francesa? ¿Y hablas bien francés?

EH: No tengo la oportunidad de viajar a Francia para ver a mi familia con frecuencia. Aunque estuve en Francia para el Tour de l’Ain y pude ver a mi abuelo durante dos días, lo cual fue muy agradable porque no lo veía desde hacía mucho tiempo. Creo que la comida y el tiempo en familia son muy especiales en mi herencia francesa. Hablo francés bien, pero entiendo más de lo que puedo hablar, aunque todavía lo estoy aprendiendo.

CN: Los antiguos ciclistas profesionales Bobby Julich y Christian Vande Velde son amigos de la familia y ahora viven en Greenville. ¿Cómo son ellos como familia para ti? ¿Qué has aprendido de ellos sobre ciclismo?

EH: Sí, Bobby y Christian son muy buenas influencias para mí y estoy muy agradecido de tenerlos en mi vida y poder aprender de ellos. También estoy especialmente agradecido por mi papá y mi mamá porque siempre me empujan y quieren que sea la mejor versión de mí mismo dentro y fuera de la bicicleta. He aprendido todo lo que sé de todos ellos.

CN: ¿Cómo fue ganar tu primer campeonato de carrera en ruta de Estados Unidos en 2022? Fue un sprint en grupo grande, ¿cuál fue la diferencia para ti?

EH: Para mí, ganar mi primer campeonato nacional fue como un sueño. No se sentía real, las emociones inundaban y no sabía qué pensar. Estaba tan feliz y orgulloso de todo el trabajo que había hecho hasta ahora y me hizo aún más hambriento por ganar más carreras.

CN: En 2023 estuviste en una escapada con Brady Hogue y defendiste tu maillot de estrellas y rayas. Cuéntame sobre tus tácticas con solo dos de ustedes al final.

EH: Para los campeonatos nacionales en ruta de 2023, traté de preservar la mayor energía posible hasta que sentí que era el momento adecuado para atacar y ver si podía meteme en una escapada. Una vez que estuve en la escapada, traté de mantener la calma y no desperdiciar demasiada energía. Eventualmente comencé a atacar para tratar de cansar a todos. Y cuando llegó el sprint, fui muy paciente y esperé hasta el último segundo para lanzarme a defender mis estrellas y rayas.

CN: El trabajo duro es necesario para ganar un título nacional. ¿Cómo describirías tu preparación?

EH: Sí, el ciclismo es un deporte muy difícil tanto mental como físicamente, especialmente cuando se trata de prepararse para grandes carreras. Para mí, trato de comer lo más limpio posible y nutrirme bien. También me esfuerzo todos los días para sacar lo mejor de mi entrenamiento y asegurarme de sentir que lo di todo. Pero el equilibrio es muy importante, especialmente a mi edad.

CN: Un mes antes del Campeonato Nacional de Ruta Junior 2023 de los Estados Unidos, competiste en el Gran Fondo Hincapie Lehigh Valley y ganaste la ruta de 79 millas. ¿Sabías que venciste al campeón del mundo de Gran Fondo Bruce Bird, que triplica tu edad?

EH: Sí, hablé con Bruce en varias ocasiones antes, durante y después de la carrera. Fue muy educado y fácil de hablar. En realidad no sabía que era campeón mundial de Gran Fondo, así que fue bastante genial descubrirlo.

CN: Tu equipo EF Education-ONTO completó el campamento de invierno hace algunas semanas. Cuéntanos sobre eso y sobre algunos de tus objetivos para las carreras de este año.

EH: Creo que mi equipo EF Education-ONTO es muy especial porque todos nos llevamos bien entre nosotros. Todos somos corredores muy talentosos y fuertes, y todos amamos el deporte, lo que nos puede llevar muy lejos. En mi campamento del equipo tuve algunos aspectos destacados diferentes, incluyendo conocer a mis nuevos compañeros de equipo, poder correr contra….