El ciclista Jérôme Gauthier se impuso a la lluvia y a una fuga reducida para lograr la victoria en el Campeonato Canadiense de Ruta. Gauthier demostró su fuerza y habilidades en una carrera desafiante y logró cruzar la línea de meta en primera posición. La competencia estuvo marcada por las condiciones climáticas adversas y la presencia de un grupo reducido de escapados, pero Gauthier logró destacarse y llevarse el título nacional. Su victoria es un claro ejemplo de su talento y determinación como ciclista..