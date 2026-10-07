La ciclista suiza Marlen Reusser ha ganado su quinto título de contrarreloj elite femenino en los Campeonatos Europeos de la UEC al vencer a Demi Vollering.

En la competencia que tuvo lugar en Trento, Italia, Reusser logró imponerse como la mejor en la modalidad de contra reloj, superando a su rival Vollering.

Con esta victoria, Reusser demuestra una vez más su dominio en esta disciplina y se consolida como una de las mejores ciclistas de contrarreloj en Europa.

La competencia fue emocionante y ambas corredoras dieron lo mejor de sí en la lucha por la victoria. Sin embargo, al final fue Reusser quien se llevó el título, demostrando su habilidad y determinación en la bicicleta.

Con este triunfo, la ciclista suiza suma un nuevo logro a su exitosa carrera y se consolida como una de las grandes protagonistas en el mundo del ciclismo de contrarreloj..