Arnaud De Lie y Edoardo Affini se recuperan de contratiempos previos al Tour de Francia para comenzar en Barcelona
Los ciclistas Arnaud De Lie y Edoardo Affini han logrado recuperarse de los contratiempos que habían sufrido previo al Tour de Francia y ahora se encuentran listos para participar en la carrera que comenzará en Barcelona.
De Lie había sufrido una lesión en la rodilla que lo puso en duda para competir en la importante competencia, pero gracias a un intenso programa de rehabilitación, ha logrado recuperarse a tiempo y estará en la línea de salida en Barcelona. Por otro lado, Affini había tenido problemas de salud que también lo pusieron en peligro de perderse la carrera, pero ha logrado superarlos y estará listo para competir.
Ambos ciclistas han demostrado una gran determinación y dedicación para estar en forma para el inicio de la carrera en Barcelona. Ahora, están ansiosos por comenzar y demostrar su nivel en una de las competencias más importantes del calendario ciclista.
Se espera que De Lie y Affini sean protagonistas en la carrera y luchen por conseguir buenos resultados para sus equipos. Con su recuperación y determinación, están listos para enfrentar el desafío que se les presenta en el Tour de Francia..