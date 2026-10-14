La ciclista Lieke Nooijen domina el prólogo de la Eneco Tour Women y se convierte en la primera líder de la carrera.

En la competencia de ciclismo Eneco Tour Women, Lieke Nooijen se destacó al dominar el prólogo y conseguir la camiseta de líder de la primera etapa.

Esta joven ciclista ha demostrado su talento y determinación en esta carrera, logrando una victoria impresionante en el prólogo y posicionándose como una de las favoritas para el resto de la competencia.

Nooijen ha demostrado ser una competidora feroz y su actuación en el prólogo es un claro indicativo de que está lista para enfrentar los desafíos que le esperan en las etapas posteriores de la Eneco Tour Women.

Los aficionados al ciclismo estarán ansiosos por ver cómo se desarrolla la carrera y si Lieke Nooijen podrá mantener su liderazgo en las próximas etapas.

Sin duda, la Eneco Tour Women promete emociones intensas y grandes actuaciones de las ciclistas participantes, con Lieke Nooijen como una de las principales protagonistas en esta edición..