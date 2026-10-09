La campeona Marianne Vos se prepara para competir en el Campeonato Mundial de Gravel de la UCI, enfrentándose a un campo lleno de especialistas en la disciplina. Vos, conocida por su versatilidad en diferentes tipos de carreras, tendrá una dura competencia por delante.

El evento promete ser emocionante, ya que los corredores especializados en gravel pondrán a prueba las habilidades de Vos en este terreno. A pesar de la competencia feroz, Vos es considerada una de las favoritas y tendrá que esforzarse al máximo para mantenerse en la cima.

Los fanáticos del ciclismo esperan con ansias ver a Vos enfrentarse a estos especialistas en gravel y demostrar una vez más por qué es una de las mejores ciclistas del mundo. La emoción está garantizada en este evento que promete ser inolvidable..