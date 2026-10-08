El ciclista Magnus Sheffield dejará el equipo Netcompany Ineos para firmar un contrato de cuatro años con Uno-X Mobility. Esta noticia fue confirmada recientemente y representa un paso importante en la carrera del joven talento. Sheffield ha demostrado ser un competidor destacado y se espera que continúe creciendo y alcanzando nuevos logros en su nueva etapa con Uno-X Mobility. Su decisión de unirse a este equipo demuestra su ambición y determinación para seguir progresando en su carrera profesional. Sin duda, esta noticia marca un cambio significativo en el mundo del ciclismo y los seguidores del deporte estarán atentos a los próximos pasos de Sheffield con su nuevo equipo..