El ciclista Gregor Mühlberger se encuentra devastado después de quedar fuera del Tour de Francia, ¿podría Olav Kooij ocupar su lugar en el equipo Decathlon CMA CGM?

Gregor Mühlberger se ha visto obligado a abandonar el Tour de Francia debido a una lesión, dejando a su equipo en una situación complicada. Ante esta situación, se ha comenzado a especular sobre quién podría ocupar su lugar en el equipo Decathlon CMA CGM.

Olav Kooij es uno de los nombres que suenan con más fuerza para reemplazar a Mühlberger en la prestigiosa competencia ciclista. A pesar de la incertidumbre que rodea esta situación, se espera que el equipo tome una decisión pronto y que Kooij pueda demostrar su valía en el Tour de Francia.

La lesión de Gregor Mühlberger ha sido un duro golpe para el equipo, pero la llegada de un talentoso ciclista como Olav Kooij podría ser una oportunidad para mantenerse en la lucha por la victoria en la competencia..