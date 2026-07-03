El campeón del Tour de Francia, Egan Bernal, se distrae de su preparación para la Vuelta a España con una tardía selección para la gran carrera francesa.

Egan Bernal, el ciclista colombiano que conquistó el Tour de Francia, ha sido seleccionado sorpresivamente para participar en la edición de este año. Esta decisión ha desviado la atención de su preparación para la Vuelta a España, una de las principales competiciones del calendario ciclista.

El corredor de 23 años, actual campeón defensor del Tour de Francia, se ha visto obligado a ajustar su entrenamiento y enfoque para adaptarse al nuevo desafío que le espera en la carrera francesa.

Bernal, quien es considerado uno de los principales candidatos para disputar la victoria en la Vuelta a España, ahora tendrá que equilibrar su preparación entre ambas competiciones con el objetivo de mantener su nivel de rendimiento y aspirar a los máximos logros en cada una de ellas.

Esta situación inesperada supone un cambio significativo en los planes del ciclista colombiano, quien deberá demostrar una vez más su capacidad y versatilidad para enfrentar los desafíos que se le presenten en su camino hacia la gloria en el mundo del ciclismo profesional..