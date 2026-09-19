El ciclista Tim Merlier se impuso a Dylan Groenewegen para ganar el Kampioenschap van Vlaanderen. En una emocionante carrera, Merlier logró superar a su rival con un sprint final en la línea de meta. La competencia fue reñida, pero finalmente fue Merlier quien se llevó la victoria. Este triunfo representa un importante logro para el ciclista, que demostró su talento y habilidades en esta competencia. Sin duda, este resultado lo posiciona como un fuerte contendiente en futuras carreras..