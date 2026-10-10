La ciclista holandesa Lorena Wiebes logra su segundo triunfo consecutivo en el Tour de la Isla de Chongming, a pesar del desafiante rendimiento de la irlandesa Lara Gillespie en la segunda etapa. Lorena Wiebes demostró una vez más su dominio en la competencia, manteniendo su liderazgo en la clasificación general.

En una carrera emocionante, Lara Gillespie puso a prueba a Wiebes con un desempeño eléctrico en la segunda etapa. Sin embargo, la ciclista holandesa demostró su fortaleza y habilidad, cruzando la línea de meta en primer lugar y ampliando su ventaja en la clasificación general.

El Tour de la Isla de Chongming continúa ofreciendo emocionantes batallas entre las ciclistas más destacadas del mundo. Lorena Wiebes se consolida como una de las favoritas para llevarse la victoria en la competencia, demostrando su superioridad en cada etapa.

Con su segundo triunfo en dos etapas disputadas, Lorena Wiebes se posiciona como la principal contendiente al título en el Tour de la Isla de Chongming. Su dominio en la competencia la convierte en una de las ciclistas a seguir en las próximas etapas del tour..