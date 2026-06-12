La italiana Martina Alzini se lleva la victoria en el sprint masivo en la primera etapa del Tour Féminin des Pyrénées.

En la primera etapa del Tour Féminin des Pyrénées, Martina Alzini se destacó al ganar en un emocionante sprint masivo. La ciclista italiana mostró sus habilidades en la llegada, superando a sus rivales y cruzando la línea de meta en primera posición.

El Tour Féminin des Pyrénées es una competencia de ciclismo de carretera que se lleva a cabo en la región de los Pirineos. Esta primera etapa fue muy disputada, con múltiples equipos tratando de controlar el ritmo de la carrera y posicionarse para el sprint final.

Martina Alzini logró imponerse en este exigente final, demostrando su poderío y velocidad en los metros finales. Con esta victoria, la ciclista italiana se posiciona como una de las favoritas para las etapas restantes de la competencia.

El Tour Féminin des Pyrénées promete más emoción en los próximos días, con etapas cada vez más exigentes y competidas. Martina Alzini ha dado un golpe sobre la mesa en esta primera etapa, pero aún queda mucho por disputarse en esta prestigiosa carrera ciclista..