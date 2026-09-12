En el Gran Premio de Quebec, Remco Evenepoel se lleva una estrecha victoria sobre Giulio Ciccone en la apertura del WorldTour canadiense. La competencia tuvo lugar en Quebec y contó con la participación de destacados ciclistas internacionales. Evenepoel logró imponerse a Ciccone en una emocionante carrera que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos. Este evento marca el inicio de una temporada llena de emocionantes carreras y promete ofrecer un espectáculo de alto nivel para los aficionados al ciclismo. Sin duda, el Gran Premio de Quebec dejó a todos los presentes con ganas de más acción sobre las dos ruedas..