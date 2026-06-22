En la UCI Gravel World Series, Adam Roberge y Haley Smith se destacaron en los sprints para obtener la victoria en la Clásica OG de Canadá. Roberge y Smith lograron imponerse en una competencia reñida, demostrando su talento y dedicación.

El evento contó con la participación de grandes ciclistas de todo el mundo, quienes pusieron a prueba sus habilidades en terrenos desafiantes. Roberge y Smith se mostraron como los más fuertes en los finales al sprint, asegurando así su lugar en lo más alto del podio.

La Clásica OG fue un espectáculo emocionante para los aficionados al ciclismo, quienes disfrutaron de una jornada llena de acción y adrenalina. Roberge y Smith demostraron que son dos de los ciclistas más prometedores en la modalidad de gravel, dejando en claro su calidad y potencial para futuras competencias.

Sin duda, la UCI Gravel World Series continúa consolidándose como una de las competencias más emocionantes y desafiantes del mundo del ciclismo. La actuación de Adam Roberge y Haley Smith en la Clásica OG es solo una muestra del talento y la pasión que se vive en este tipo de eventos..