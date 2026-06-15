En la serie Gravel Earth: Nueva Zelanda arrasa en Lost and Found Gravel con Ruby Ryan y Matthew Wilson asegurando la victoria

En la última edición de la serie Gravel Earth, realizada en Lost and Found Gravel, Nueva Zelanda se destacó con Ruby Ryan y Matthew Wilson coronándose como los ganadores.

La competencia fue reñida y emocionante, con los participantes demostrando su habilidad y resistencia en terrenos difíciles y desafiantes. Ruby Ryan y Matthew Wilson lograron destacarse como los más rápidos y consistentes, llevándose la victoria en sus respectivas categorías.

Los organizadores elogiaron el desempeño de todos los competidores y destacaron el espíritu deportivo y la camaradería que se vivió durante la carrera. Sin duda, Nueva Zelanda demostró una vez más su talento en este tipo de eventos y se consagró como un destino destacado para los amantes del gravel.

La próxima edición de la serie Gravel Earth promete ser aún más emocionante, con nuevos desafíos y competidores dispuestos a dejarlo todo en la pista. ¡Estaremos atentos a todas las novedades y sorpresas que nos depara esta apasionante competencia!.