Las Clásicas de primavera de 2024 están oficialmente en marcha después de que los pelotones masculino y femenino golpearan los adoquines y colinas de Flandes para enfrentarse a las carreras masculinas Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussel-Kuurne, y a las carreras femeninas Omloop Het Nieuwsblad y Omloop van het Hageland. Aunque todavía falta cierto tiempo para las reuniones más importantes de la campaña de las clásicas adoquinadas, con carreras como la Gent-Wevelgem, el Tour de Flandes y París-Roubaix en las semanas venideras, hubo mucho que disfrutar y analizar en el comienzo de una nueva temporada de Clásicas.

Las cuatro carreras ofrecieron pocas respuestas a las preguntas sobre quién podría triunfar en esos Monumentos tan importantes a principios de abril, pero hubo mucho que digerir de todas formas. En el lado masculino, la pregunta principal sigue siendo, ¿Are Visma-Lease a Bike unstoppable? mientras que esa misma pregunta hecha sobre el equipo femenino dominante, SD Worx-Protime, acaba de ser respondida. Además, presenciamos la continuación de la tendencia de iniciar la acción atacante desde muy lejos, así como algunos esfuerzos y resultados de calidad fuera de los superequipos ‘grandes dos’. Para todo ese análisis y más, además de otra elevación de la cada vez más familiar pregunta ‘Are QuickStep OK?’, sigue leyendo cortesía de nuestro reportero en Flandes, Daniel Ostanek, y nuestros expertos remotos Kirsten Frattini y Simone Giuliani.

Un Visma-Lease A Bike imbatible

El equipo holandés masculino comenzó el fin de semana inaugural con el conjunto más fuerte en el papel una vez más, con Wout van Aert, Christophe Laporte, Dylan van Baarle, Edoardo Affini, Tiesj Benoot, Matteo Jorgenson y Jan Tratnik en quienes confiar. La mayoría de los equipos tenían suerte de contar con un potencial ganador entre sus filas en las salidas en Gante y Kortrijk, pero Visma-Lease a Bike podía confiar en cinco o seis hombres para un resultado a lo largo del fin de semana. No fue una sorpresa, entonces, que salieran del fin de semana inaugural con una tercera victoria consecutiva en el Omloop Het Nieuwsblad junto con victorias consecutivas en el Kuurne-Brussel-Kuurne. Ambos resultados llegaron después de que el equipo hiciera estallar la carrera desde muy lejos: a 130 km de meta en el Omloop, y a 90 km en el Kuurne, con los grupos delanteros bastante reducidos llenos de camisetas amarillas de Visma. El sábado, el equipo siempre tuvo la ventaja numérica, enviando a Matteo Jorgenson por delante en el Muur van Geraardsbergen antes de darle el visto bueno a Jan Tratnik en los últimos 10 km después de que los grupos lideres volvieran a fusionarse. La carrera del domingo vio a cuatro corredores de Visma en la delantera después de su movimiento en Le Bourliquet, con Van Aert saltando pronto en un grupo de tres corredores que llegaron a la meta siendo el más rápido. Como muchos habían predicho anteriormente, siguiendo el dominio del equipo en gran parte de la temporada de Clásicas de primavera del año pasado, Visma-Lease a Bike demostró ser una fuerza dominante una vez más. Más defensas de títulos, en la Clásica Brugge-De Panne, E3 Saxo Classic, Gent-Wevelgem y Dwars door Vlaanderen, están por venir el próximo mes, pero el mayor desafío sigue siendo repetir la hazaña en el Tour de Flandes y París-Roubaix, donde la aura de invencibilidad se desvaneció el pasado mes de abril.

SD Worx no es invencible después de todo

Al igual que el equipo masculino de Visma-Lease a Bike, el SD Worx-Protime llegó al fin de semana inaugural con una historia reciente de dominio en las Clásicas adoquinadas y, en teoría, eran de lejos el equipo más fuerte en Bélgica. La temporada pasada, el equipo poderoso se adjudicó victorias en Omloop Het Nieuwsblad, Omloop van het Hageland, la Ronde van Drenthe, Nokere Koerse, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen, el Tour de Flandes, Scheldeprijs y la triple corona de las Ardenas. Sus superestrellas – Lotte Kopecky, Lorena Wiebes, Demi Vollering y Marlen Reusser – se repartieron las victorias entre ellas mientras sus rivales luchaban por las migajas durante la mayor parte de la primavera. Pero esta vez, salen del fin de semana inaugural con un par de segundos lugares en lugar de un par de victorias, con Kopecky y la Campeona Europea Mischa Bredewold superadas por una corredora más rápida en Marianne Vos (Visma-Lease a Bike) y una impresionante solitaria en Kristen Faulkner (EF Education-Cannondale). El segundo lugar no es nada despreciable, por supuesto, pero no es precisamente el estándar absurdamente alto que la mayoría de nosotros esperábamos. Hubo algunas circunstancias atenuantes, por supuesto. Reusser estuvo ausente de la acción después de contraer un virus durante la semana, mientras que Vollering todavía no está en su mejor forma después de un invierno desafiante, según la directora del equipo Anna van der Breggen. Esta ‘racha perdedora’, si se quisiera ser severo, no continuará esta primavera: el equipo ya ha ganado siete veces en 2024, pero el fin de semana inaugural ha demostrado que el equipo aparentemente infalible, no lo es.

Soudal-QuickStep sigue en la rutina

Antaño, en un pasado no muy lejano, Soudal-QuickStep era la fuerza dominante de la temporada de Clásicas de primavera. Desde su fundación en 2003, han acumulado 13 victorias en el fin de semana inaugural, 14 en el Tour de Flandes y París-Roubaix, y otras 20 en las diferentes Clásicas adoquinadas entre medio. Pero ahora, después de un segundo fin de semana inaugural estéril consecutivo, la victoria en el sprint de Fabio Jakobsen en Kuurne en 2022 es la única victoria en Clásicas adoquinadas del equipo belga que data de abril de 2021. Tras un par de top 10 en Omloop Het Nieuwsblad y Kuurne-Brussel-Kuurne la primavera pasada, el equipo sale de las carreras de 2024 con un 21° y un séptimo lugar para mostrar sus esfuerzos. No muy bueno. Mientras que Mapei dominó los adoquines en los años 90 y QuickStep hizo lo mismo durante las últimas dos décadas, los años 2020 hasta ahora han sido la década de Visma-Lease a Bike. El equipo holandés demostró su dominio una vez más este fin de semana inaugural, haciéndose cargo de ambas carreras y saliendo con un par de victorias, al igual que el año pasado. Por otro lado, Soudal-QuickStep colocó a Kasper Asgreen y Gianni Moscon en el corte de cabeza en Omloop antes de que ambos se retiraran y luego vieron a dos hombres – Asgreen y Julian Alaphilippe – chocar en el grupo perseguidor que eventualmente volvió al frente de la carrera. En Kuurne-Brussel-Kuurne, el equipo solo tenía a Alaphilippe en el corte delantero provocado por Visma, con el francés incapaz de unirse al movimiento ganador de Van Aert con 87 km de meta en Mont Saint Laurent. El neoprofesional Luke Lamperti salvó algo, llegando a un top 10 en el pelotón, pero el equipo que tiene los adoquines en su ADN una vez más espera que el fin de semana inaugural no sea una señal de lo que está por venir más adelante en la primavera.

Marianne Vos vuelve con fuerza completa

Es inusual que Marianne Vos se presente a una carrera en la que no ha ganado antes, y mucho menos competido, pero para la corredora que a menudo comienza la temporada en marzo debido a sus compromisos de ciclocross, Omloop Het Nieuwsblad fue un evento así. Fue un nuevo comienzo para la corredora holandesa en muchos sentidos, ya que esta no solo fue una carrera de debut sino también su primera carrera del Women’s WorldTour desde la cirugía en agosto de 2023, habiendo tenido problemas continuos en la arteria ilíaca en los últimos años, lo que causó un empeoramiento del dolor la temporada pasada y una falta de potencia en su pierna izquierda. El impacto del problema en Vos parecía evidente en sus resultados de 2023, ya que, aunque no fue un mal año según los estándares de la mayoría de los corredores, las dos victorias en etapas en carretera ciertamente no estaban en línea con el recuento habitual de victorias de una corredora con ahora 249 victorias profesionales. Su primer evento de la temporada en la 2.Pro Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines, sin embargo, mostró promesas de que esa cirugía y reconstrucción habían puesto a Vos de nuevo en marcha, con dos segundos puestos en las dos primeras etapas. Los esfuerzos del sábado confirmaron que la versión no obstaculizada, y a veces aparentemente imbatible, de Vos está de vuelta. La corredora de 36 años llegó a la línea de meta de Omloop Het Nieuwsblad en un grupo líder de cuatro personas, habiendo seguido perfectamente todos los movimientos clave a lo largo de la carrera. Entonces, una vez lanzado el sprint final, se acercó junto a la campeona del mundo Lotte Kopecky, antes de pasarla con tiempo para celebrar en la línea. Ganar puede ser….