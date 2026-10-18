La subida y bajada empedradas ha sacudido la tradicional final de París en los últimos dos años, pero ha visto neutralizaciones en la general en ambas ocasiones.

Han surgido interrogantes sobre el futuro del impactante circuito de Montmartre que ha sacudido la etapa final del Tour de Francia en los últimos dos años, con informes contradictorios en la prensa francesa sobre su inclusión en la ruta del Tour de Francia 2027.

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