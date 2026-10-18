La subida y bajada empedradas ha sacudido la tradicional final de París en los últimos dos años, pero ha visto neutralizaciones en la general en ambas ocasiones.

Han surgido interrogantes sobre el futuro del impactante circuito de Montmartre que ha sacudido la etapa final del Tour de Francia en los últimos dos años, con informes contradictorios en la prensa francesa sobre su inclusión en la ruta del Tour de Francia 2027.

El recorrido del Tour de Francia 2027 se dará a conocer en París el próximo jueves y el diario Le Progrès informó este jueves por la mañana que la subida a Montmartre quedará excluida, lo que significa un regreso a un tradicional final de sprint en pista plana en los Campos Elíseos.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Sin embargo, esto fue posteriormente contradicho por informes separados de RMC deporte y Le Parisieny ambos medios informaron que el final con sabor a clásicos regresará por tercer año de gran drama y entretenimiento.

En los últimos dos años, la Côte de la Butte Montmartre ha revolucionado el formato tradicional del final del Tour, con una longitud de 1,1 km con una pendiente media del 5,9%, principalmente sobre adoquines, seguido de un pequeño y complicado descenso.

te puede gustar



Etapa 21 adaptada del Tour de Francia 2026



'Los velocistas todavía tienen una oportunidad': los ex ganadores de los Campos Elíseos dan el visto bueno a una carrera más larga desde Butte Montmartre en la etapa final del Tour de Francia



¿Qué montañas estarán en la ruta del Tour de Francia 2027? Los Pirineos vuelven a la palestra, una etapa tremendamente difícil y otros detalles emergentes

Ha creado dramatismo en ambas ocasiones, con Wout van Aert derribando a Tadej Pogačar y consiguiendo la victoria en solitario en 2025, antes de que Mathieu van der Poel aguantara un ataque de un grupo pequeño, en el que también participaba Pogačar, para mantener a raya al grupo perseguidor en un final emocionante este año.

Los organizadores ya habían modificado el formato, ampliando la distancia desde la cima de la subida hasta la línea de meta de seis kilómetros a poco más de 10 kilómetros, lo que resultó en una competencia más reñida entre los atacantes y los velocistas.

Esto pareció lograr un mejor equilibrio entre la tradición y el deseo moderno de acción y entretenimiento.

Sin embargo, ambas ediciones han resultado algo incómodas, ya que en ambas ocasiones los tiempos de la clasificación general han sido neutralizados, con la general 'congelada' y, por tanto, definitiva al acceder al circuito final.

En 2025, el clima húmedo hizo que los adoquines fueran traicioneros y se impuso la neutralización para permitir que jugadores como Pogačar compitieran abiertamente sin temor a perder su clasificación general en caso de accidente. Este año, el clima estuvo seco, pero los corredores presionaron para una neutralización general similar y los organizadores finalmente aceptaron.

Qué leer a continuación



Se tomarán los tiempos de la general antes de que Montmartre ascienda a la etapa final del Tour de Francia por segundo año consecutivo debido a problemas de seguridad



Etapa final del Tour de Francia 2026 acortada por circunstancias excepcionales provocadas por incendios forestales



Ocho conclusiones del Tour de Francia: un nuevo Pogačar, el próximo desafío de Evenepoel y las preguntas sobre las carreras en julio

La etapa final del Tour ha sido durante muchos años una procesión, con los ciclistas bebiendo champán y posando para fotografías en los primeros kilómetros antes de correr en el centro de París, pero cualquier situación en la que una carrera de la general adecuada pudiera ver que las posiciones -o incluso el maillot amarillo- cambiaran de manos, arrojaría esa atmósfera de celebración por el aire.

El último sprint de grupo en los Campos Elíseos se produjo en 2023, y la edición de 2024 se trasladó por completo desde París debido a que los Juegos Olímpicos se celebraron en la capital francesa ese verano y el Tour terminó con una contrarreloj en Niza.

Queda por ver qué hacen los organizadores con la etapa 21 a largo plazo, pero quedará más claro cuando veamos lo que se confirma oficialmente para el último día del Tour 2027 el próximo jueves.

Puede que la temporada de ruta haya llegado a su fin, pero My Bike no se detiene. Suscríbase para obtener acceso ilimitado a nuestra cobertura integral de noticias, pruebas de CN Labs líderes en la industria, columnistas expertos y mucho más. Además, la aplicación My Bike significa que puedes mantenerte actualizado dondequiera que vayas.