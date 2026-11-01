El equipo nombra a la profesora Marjan Olfers para dirigir una investigación sobre su cultura


Comparte este artículo



0

Únete a la conversación


Síganos

Agréguenos como fuente preferida en Google





Suscríbete a nuestro boletín


Después de pasar cinco temporadas en Picnic-PostNL, Esmée Peperkamp se ha sumado a quienes critican la gestión y las estructuras de apoyo del equipo holandés.

En una entrevista con la emisora ​​holandesa NOSPeperkamp dijo que su salud y su forma se deterioraron durante su tiempo con Picnic, describió el apoyo médico en Picnic como “deficiente” y alegó que le dijeron que entrenara debido a una lesión.

Últimos vídeos deciclismonoticias
Mira el vídeo completo aquí: