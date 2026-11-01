El equipo nombra a la profesora Marjan Olfers para dirigir una investigación sobre su cultura

Después de pasar cinco temporadas en Picnic-PostNL, Esmée Peperkamp se ha sumado a quienes critican la gestión y las estructuras de apoyo del equipo holandés.

En una entrevista con la emisora ​​holandesa NOSPeperkamp dijo que su salud y su forma se deterioraron durante su tiempo con Picnic, describió el apoyo médico en Picnic como “deficiente” y alegó que le dijeron que entrenara debido a una lesión.

También afirmó que todos los corredores y el personal con el que trabajó tienen cláusulas contractuales que les impiden criticar públicamente al equipo, incluso después de su partida.

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Peperkamp alegó que el equipo es culpable de negligencia: “Nunca te escuchan y se deciden por ti cosas que al final no son buenas para ti”.

Ahora, en medio de un contrato de dos años en VolkerWessels, Peperkamp llegó al entonces Team DSM en 2021, con 23 años, como un escalador prometedor. Se fue al final de la temporada 2025 con solo seis puestos entre los 10 primeros a su nombre.

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Peperkamp fue una de los varios ciclistas con los que NOS habló de forma anónima en su historia original sobre la cultura del equipo, pero ahora decidió hacerlo público, para poder ayudar a otros y explicar su continua mala salud.

“Mi salud todavía se está deteriorando porque todavía no produzco suficientes hormonas”, dijo. NOS. “No he tenido un período desde 2021 y tengo RED-S, una deficiencia relativa de energía en el deporte. Lo contraje durante mi tiempo en DSM y luego en Picnic-PostNL”.

“Nunca se cuestionó si, por ejemplo, tenía la regla. Nunca se comprobó si mis niveles hormonales estaban en orden, a pesar de que se realizan controles de salud anuales. Esto se podría haber evitado”.

Tras sufrir una conmoción cerebral en la Vuelta a Burgos 2024, alegó que se quedó sin apoyo y añadió: “Lo manejaron con mucha naturalidad. Por ejemplo, me dejaron a mí si entrenaría al día siguiente”.

Peperkamp también explica que padecía síndrome del intestino irritable e intolerancia a la lactosa, lo que le hacía tener problemas con la nutrición que le proporcionaba el equipo, aunque no le permitieron un sustituto.

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“Me enfermé mucho. Tenía tantas náuseas que ya no podía comer más. También vomitaba. Podía sentirme mal durante días y por eso comía muy poco. Tenía que acostumbrarme, dijeron. A veces tenía cuidadores amables que me daban biberones con bebida isotónica normal o agua.

“Intentas sobrevivir, hacerte notar por otros equipos, mantener vivo tu sueño”.

Tras mudarse a VolkerWessels esta temporada, Peperkamp no ha competido desde que no pudo terminar la Lieja-Bastoña-Lieja en abril.

Si bien Peperkamp es uno de varios ex corredores que han criticado al equipo, otros han salido a apoyarlo, y John Degenkolb se pregunta por qué voces como la suya no fueron incluidas en NOSEstá informando.

En respuesta, el equipo ha designado a la abogada profesora Marjan Olfers para que dirija una investigación independiente sobre la cultura del equipo. Olfers tiene una larga trayectoria trabajando en el deporte profesional, liderando la investigación sobre la presencia y exclusión de Michael Rasmussen del Tour de Francia 2007.

Picnic-PostNL emitió la siguiente declaración para NOS: “Lamentamos que un miembro de nuestro equipo haya experimentado asuntos como los que usted describe. Como se anunció anteriormente, llevaremos a cabo una investigación independiente sobre este asunto.

“Por diversas razones, no podemos comentar casos individuales como lo indica el NOS. En primer lugar, se trata de una denuncia anónima, por lo que nos resulta difícil responder de forma específica.

“Además, no compartimos información sobre miembros individuales del equipo con terceros, incluso cuando sospechamos quién está involucrado. Esta política tiene como objetivo en parte salvaguardar la privacidad de los (ex) corredores mencionados por usted, así como la privacidad de los muchos miembros del equipo, dentro y fuera de la bicicleta, que trabajan o han trabajado juntos (intensivamente), y así evitar que se sientan inseguros debido al intercambio de dicha información”.

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