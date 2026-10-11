La estrella mexicana dice: 'Después del viaje, comencé a tener algunos problemas. No sé por qué' ante Gran Piemonte el jueves

A pesar de no contar con su talismán Tadej Pogačar para el último Monumento de la temporada en Il Lombardia, el UAE Team Emirates-XRG seguirá comenzando con una de las alineaciones más fuertes, liderada por el nuevo campeón mundial Brandon McNulty y la estrella mexicana Isaac del Toro.

Este último fue quinto en su debut la temporada pasada, mientras que el piloto estadounidense no ha competido en el Clásico de Otoño desde 2021, cuando apoyó al esloveno en su camino hacia su primera de cinco victorias consecutivas, igualando el récord de 72 años de Fausto Coppi hace apenas 12 meses.

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