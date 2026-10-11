La estrella mexicana dice: 'Después del viaje, comencé a tener algunos problemas. No sé por qué' ante Gran Piemonte el jueves

A pesar de no contar con su talismán Tadej Pogačar para el último Monumento de la temporada en Il Lombardia, el UAE Team Emirates-XRG seguirá comenzando con una de las alineaciones más fuertes, liderada por el nuevo campeón mundial Brandon McNulty y la estrella mexicana Isaac del Toro.

Este último fue quinto en su debut la temporada pasada, mientras que el piloto estadounidense no ha competido en el Clásico de Otoño desde 2021, cuando apoyó al esloveno en su camino hacia su primera de cinco victorias consecutivas, igualando el récord de 72 años de Fausto Coppi hace apenas 12 meses.

Con una lista de salida repleta con la que lidiar si quieren mantener la racha de victorias del equipo, los Emiratos Árabes Unidos también traerán al ex finalista del podio Adam Yates a la salida, junto con Jan Christen, Felix Großschartner, Domen Novak y Pavel Sivakov.

Últimos vídeos de ciclismonoticias Mira el vídeo completo aquí:

Sus principales rivales incluirán a Remco Evenepoel, Primož Roglič (ambos Red Bull-Bora-Hansgrohe), Tom Pidcock (Pinarello Q36.5), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Ben Healy (EF Education-EasyPost) y Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike).

“Llegamos a Lombardía como campeones defensores y tendremos el objetivo claro de mantener ese título. El equipo es muy fuerte y tenemos muchas opciones de victoria”, dijo Del Toro en el sitio web del equipo de los Emiratos Árabes Unidos.

te puede gustar



“Estoy un poco nervioso” – ¿La misteriosa lesión de rodilla impedirá que Isaac del Toro regrese a Il Lombardia?



Brandon McNulty: No me siento agobiado por el maillot arcoíris, solo siento que estoy tratando de honrarlo



¿Es Isaac del Toro el nuevo favorito al Mundial? Él dice que no, pero el camino puede decir lo contrario.

“Obviamente Brandon está volando en el arcoíris en este momento y personalmente también estoy en buena forma. La clave será tener números lo más avanzados posible en la carrera y luego jugar nuestras cartas en la carretera”.

“Tenemos buenas sensaciones en el grupo y nos entendemos bien, lo que nos sitúa en una posición fuerte desde el principio. El resto dependerá de los rivales”.

Desde el Mundial, McNulty ha dado vida a su camiseta arcoíris con impresionantes actuaciones de ataque en el Giro dell'Emilia, Coppa Agostoni y Tre Valli Varesine, terminando 10º, segundo y 23º. Y aunque había estado sintiendo los efectos de su impresionante victoria en solitario en Montreal, la presencia de Del Toro hace que el ataque oportunista al final de la final sea tan posible como lo fue en Canadá, pero nada puede representar más un objetivo en la espalda que la propia camiseta arcoíris.

Pero desafortunadamente para los hombres del jefe del equipo Mauro Gianetti, tienen un pequeño problema: un problema desconocido en la rodilla de Del Toro, que reveló en la salida del Gran Piemonte el jueves por la mañana. Debería quedar claro después de la carrera 1.Pro de 185 km si se ha visto significativamente afectado o no, con la esperanza de mantener la forma que lo vio atacar el Mundial como uno de los principales agresores, terminando finalmente quinto detrás de su compañero de equipo.

“Estoy bien, luchando contra el desfase horario y también el dolor de rodilla, pero espero que ahora estemos bien. Así que veamos cómo están las piernas y, por supuesto, intentaremos hacerlo lo mejor posible hoy”, dijo Del Toro a CyclingProNet en la salida en Asti.

Qué leer a continuación



'Hemos seguido motivándonos mutuamente': Isaac del Toro se afianza en el podio del Tour de Francia mientras el UAE Team Emirates se recupera de una enfermedad



Isaac del Toro se anuncia como el favorito del maillot arcoíris con la victoria en el Gran Premio de Montreal



'O me estrello o choco contra Tadej': Isaac del Toro sufre una caída por su líder, pero se venga inmediatamente cuando el 'loco' Pogačar trabaja para él en la cima del Tour de Francia

Cuando se le pidió que aclarara los problemas de la rodilla, dijo: “(Me duele) un poco, no sé por qué. Después del viaje, comencé a tener algunos problemas. Tenía la misma bicicleta, los mismos zapatos, todo igual, pero no sé, solo veamos cómo estoy y, por supuesto, en la carrera, espero sentirme bien y poder hacer mi trabajo”.

“Necesito jugar junto a Johnny (Narváez) y Brandon (McNulty); ambos están volando en este tipo de recorridos. Por supuesto que necesitamos jugar bien las cartas y yo necesito estar junto a ellos, pero veremos cómo se desarrolla la carrera e intentaremos hacerlo”.

Del Toro, de 22 años, extendió su contrato con los Emiratos Árabes Unidos a principios de este año hasta finales de 2031, lo que lo señala como el líder a largo plazo del equipo emiratí después de Pogačar, y después de dos increíbles primeros años en el mejor equipo del ciclismo, solo ha comenzado a cosas más grandes y mejores en 2026.

Logró victorias en la general en el UAE Tour, Tirreno-Adriatico y el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, ocupó el tercer lugar en la general en su debut en el Tour de Francia, mientras apoyó al esloveno en la victoria general y ganó el GP de Montreal. Se espera que Del Toro ocupe el lugar de Pogačar cuando finalmente termine su carrera, y tendrá una oportunidad temprana de probar algo de esa responsabilidad final este fin de semana, siempre y cuando este dolor de rodilla no se convierta en un problema mayor.