El ciclista Itamar Einhorn (Israel-Premier Tech) logró otra victoria en el Tour du Rwanda, esta vez en la etapa 7 hacia Kayonza. Einhorn formó parte de una escapada y fue el más rápido en cruzar la línea de meta, superando al segundo clasificado Lorenz van de Wynkele (Lotto Dstny Development), mientras que Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z) terminó en tercer lugar, dos segundos detrás.

“El plan no era estar en la escapada; era controlar la carrera, y lo logramos. Cerramos muchos ataques”, dijo Einhorn.

“Al final, la escapada que se formó, simplemente me senté en ellos, tratando de hacer que volvieran, como se dice. Pero no querían volver, así que simplemente me quedé con ellos, y llegamos al frente. A partir de ahí, trabajamos casi 100 kilómetros, creo, en el grupo de cabeza”.

El ganador de la etapa anterior, Joseph Blackmore (Israel-Premier Tech), mantuvo su liderato en la clasificación general y comenzará el último día de carrera el domingo con una ventaja de 11 segundos sobre Ilkhan Dostiyev (Astana Qazaqstan Development) y 13 segundos sobre Jhonatan Restrepo (Team Polti Kometa).

La etapa 7 fue el penúltimo día de competición en el Tour du Rwanda y ofreció al pelotón una carrera de 158km desde Rukomo hasta Kayonza.

Einhorn formó parte de una escapada de seis ciclistas que estuvo más de 100km por delante. El grupo también incluía a Lennert Teugels (Bingoal WB), Vincent Dorn (Bike Aid), Lorenz Van de Wynkele (Lotto Dstny Development), Paul Ourselin (Total Energies) y Gal Glivar (UAE Team Emirates Gen Z).

El grupo llegó a la línea de meta 47 segundos por delante de un sprint del pelotón ganado por Brieuc Rolland (Equipe continental Groupama-FDJ).

La competición continúa con la etapa 8 el domingo, donde el pelotón correrá 73.6km en Kigali..