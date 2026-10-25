El talento estadounidense sub-23 Owen Cole aporta versatilidad al equipo para las próximas dos temporadas


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El campeón nacional australiano de carreras en ruta Patrick Eddy y el veterano alemán del WorldTour Jonas Rutsch fueron confirmados como nuevas incorporaciones a Modern Adventure Factor Racing en 2027, cada uno de los cuales firmó un contrato de un año.

Se unirán al ex campeón nacional de carreras en ruta sub-23 de la USPro, Owen Cole, quien deja el equipo Winston Salem-Flow para las próximas dos temporadas.

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