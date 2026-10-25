El talento estadounidense sub-23 Owen Cole aporta versatilidad al equipo para las próximas dos temporadas

El campeón nacional australiano de carreras en ruta Patrick Eddy y el veterano alemán del WorldTour Jonas Rutsch fueron confirmados como nuevas incorporaciones a Modern Adventure Factor Racing en 2027, cada uno de los cuales firmó un contrato de un año.

Se unirán al ex campeón nacional de carreras en ruta sub-23 de la USPro, Owen Cole, quien deja el equipo Winston Salem-Flow para las próximas dos temporadas.

El equipo debutó en el nivel ProTour la temporada pasada con 20 de los 21 corredores firmados con contratos de dos años. Leo Hayter, quien fue el único miembro del equipo confirmado para 2026, renovó recientemente para continuar con los colores burdeos y dorado hasta 2027.

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Rutsch se muda desde Lotto-Intermarché, donde pasó los últimos dos años después de un período de cinco años en EF Education-EasyPost. El joven de 28 años terminó tercero en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia de 2026 p/b AmeriGas y obtuvo un podio en la etapa 3 del Eneco Tour, mientras que el año anterior impresionó con el sexto lugar en París-Roubaix.

Eddy compitió como corredor sub23 en el programa Picnic-PostNL, obteniendo un ascenso del equipo de desarrollo al equipo WorldTour de 2024 a 2025. Compitió a nivel continental en 2026 durante un gran año, comenzando con el título australiano y luego, con el equipo Brennan, ganó la general en Ronde de l'Oise y las carreras holandesas de un día Midden-Brabant Poort Omloop y Ronde van. Overijssel.

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“Estamos encantados de darle la bienvenida a Jonas a Modern Adventure. Está hecho para carreras como Paris-Roubaix y las clásicas y aporta un nivel completamente nuevo de experiencia a nuestro equipo”, dijo el cofundador del equipo, George Hincapie, en un comunicado de prensa del equipo.

“Pat tuvo una temporada brillante y ganar el título nacional australiano dice mucho del nivel que es capaz de alcanzar. También ha demostrado que puede ofrecer resultados en Europa, lo cual es una cualidad importante para nuestro programa”.

Tanto Rutsch como Eddy tienen una amplia experiencia en las carreras europeas, esa profundidad es importante para que el equipo refuerce su campaña de Clásicos.

El equipo con sede en EE. UU. también sigue centrado en desarrollar el talento norteamericano y la incorporación de Cole eleva el número de corredores estadounidenses y canadienses a 14.

El joven de 22 años de Chapel Hill, Carolina del Norte, se une al equipo después de seguir consolidándose como un joven talento versátil. Después de ganar el título nacional de ruta sub-23 en 2023, se mudó al UAE Team Emirates Gen Z para carreras europeas, logrando un podio en la etapa contrarreloj del Tour de Sharjah. Regresó a un equipo con sede en EE. UU. durante las últimas dos temporadas, ganando tres medallas de plata en los campeonatos nacionales de EE. UU., así como un segundo lugar en la etapa reina del Mont Mégantic en el Tour de Beauce y el título general en el Tour de la Guadalupe.

“Unirme a este equipo como estadounidense se siente muy especial. No sólo es una organización que creo que puede llevarme al siguiente nivel, sino que es un proyecto del que espero poder decir que soy parte”, dijo Owen en un comunicado del equipo.

Esto eleva la lista de Modern Adventure Factor a 24 corredores para 2027, y se espera un anuncio final la próxima semana.