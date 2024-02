El campeón del Tour de Francia vuelve a pisar fuerte en la primera carrera de la temporada

Por segundo año consecutivo en O Gran Camiño, Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) demostró que estaba donde tenía que estar en su primera carrera de la temporada con un devastador triunfo en solitario en las colinas de Galicia.

Vingegaard, ganador de tres etapas y de la general en 2023 en O Gran Camiño, optó por retroceder en la contrarreloj inicial del jueves después de que los fuertes vientos permitieran que la carrera pudiera seguir adelante, pero los tiempos no cuentan para la clasificación general.

Sin embargo, el viernes fue una historia muy diferente, ya que Vingegaard primero hizo que su equipo trabajara duro en la carrera de la última hora, y luego, a siete kilómetros del final de la subida al Alto de San Pedro de Licora, el danés realizó un poderoso ataque inicial.

Egan Bernal (Ineos Grenadiers) pudo quedarse con Vingegaard, demostrando una vez más que está volviendo a su mejor forma, junto con Jefferson Cepeda del Caja Rural-Seguros RGA. Luego, otra gran jugada de Vingegaard dejó a Bernal atrás en la etapa, y muy probablemente en la carrera, que se decidió a favor del danés.

Con el rostro marcado por el frío al final mientras pasaba de una entrevista a otra, Vingegaard estaba evidentemente encantado con un éxito que confirmaba que, tal como lo hizo en 2023, Vingegaard ha comenzado a funcionar en 2024.

Con temperaturas que apenas alcanzan los 5 grados centígrados al final y una lluvia torrencial que hace que los corredores sientan aún más frío, Vingegaard habló con un pequeño grupo de periodistas, entre ellos Noticias de ciclismo.

“En primer lugar, fue un día muy frío, con mucha lluvia. Pero logramos hacerlo muy bien como equipo y los muchachos lo hicieron muy bien hoy, así que estoy feliz de haber podido recompensar con una victoria en el fin.”

Conseguir su primera victoria en su segundo día completo de carrera fue un resultado de ensueño para cualquiera, y Vingegaard lo reconoció y dijo: “Sí, es verdad, estoy muy feliz. La forma es la que quiero y puedo estar contento conmigo mismo y con cómo corrió el equipo”.

Vingegaard elogió el enorme esfuerzo de Bernal por seguirle en la etapa, lo que le valió al colombiano un notable segundo puesto al final.

“Parecía muy fuerte en la subida, así que es bueno verlo nuevamente en un nivel tan alto. Por supuesto, también estoy contento de haber podido derrotarlo al final, así que estoy contento con la victoria de hoy”.

El frío intenso y lluvioso, “realmente no fue tan agradable, pero eso es parte de las carreras y es igual para todos”, reflexionó Vingegaard, pero la pregunta de un periodista sobre si estaba disfrutando de estar en Galicia provocó una carcajada en el grupo de reporteros.

“Bueno, me gusta estar aquí, pero diré que hoy no ha sido la mejor carrera que he tenido”.

Sin embargo, a corto plazo, a pesar de las dificultades, Vingegaard ha cosechado algunos frutos importantes, no sólo consiguiendo la victoria de etapa sino también el liderato general. Con 13 rivales todavía a menos de un minuto y la doble ascensión del último día al Monte Aloia de siete kilómetros aún por llegar, la batalla de la general aún no ha terminado.

Después de dominar a sus rivales en un día que se predijo ampliamente que terminaría en un sprint en grupos pequeños, sin mencionar que demostró que el clima frío es todo menos un obstáculo para él, O Gran Camiño ahora puede perder. Y en términos más generales, también para sus rivales del Tour de Francia, un triunfo eliminatorio de esta escala será difícil de ignorar.