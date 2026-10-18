El italiano marca menos de 3:59 en la clasificación de Shanghai y supera su propio punto de referencia

Se ha batido un récord mundial en el Campeonato Mundial de Pista UCI 2026, con Jonathan Milan rompiendo su propio punto de referencia en la persecución individual.

El italiano marcó un impresionante tiempo de 3:58.850 el viernes, y no lo hizo en una carrera por las medallas sino en la clasificación.

Eso significa que todavía tiene carreras por hacer y que aún podría perderse el título del Campeonato Mundial a pesar de batir el récord mundial. También podría batir su propio récord hoy cuando se enfrente al danés Frederik Madsen, que también se clasificó en menos de cuatro minutos, en la final del viernes.

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Milán rompió el récord mundial que él mismo estableció hace dos años en el Mundial de Pista de 2024 en Ballerup, Dinamarca, donde marcó un 3:59.153. A eso le acaba de quitar tres décimas de segundo.

Al igual que Ballerup, la pista para el Mundial de 2026 en Shanghai se encuentra bastante cerca del nivel del mar, por lo que no existía la ventaja de la menor densidad de aire de una pista en altitud, que viene con una menor densidad de aire. Cuatro récords mundiales cayeron en el Campeonato de Europa a principios de este año, celebrado en una pista en Konya, Turquía, a poco más de 1.000 metros de altitud.

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El tiempo de Milán marca otra frontera en la progresión del récord mundial masculino de persecución individual, que hace apenas 10 años era de 4:10.543. La marca de los cuatro minutos se consideró durante mucho tiempo como un techo, pero el estadounidense Ashton Lambie fue el primero en superarla en 2021, en la altitud del velódromo de Aguascalientes en México, antes de que la estrella italiana Filippo Ganna la batiera en el Mundial de Atletismo de 2022 en París.

El británico Josh Charlton se hizo con el récord durante unas horas en el Mundial de 2024 antes de que Milán lo superara rápidamente, que ahora se superó a sí mismo y se convirtió en el primer corredor en batir el 3:59.

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