El italiano marca menos de 3:59 en la clasificación de Shanghai y supera su propio punto de referencia

Se ha batido un récord mundial en el Campeonato Mundial de Pista UCI 2026, con Jonathan Milan rompiendo su propio punto de referencia en la persecución individual.

El italiano marcó un impresionante tiempo de 3:58.850 el viernes, y no lo hizo en una carrera por las medallas sino en la clasificación.

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