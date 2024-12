El Knog Blinder Pro 600 se encuentra en la renovada línea de luces Blinder de la marca. Los modelos Pro presentan un diseño revisado y nueva tecnología de batería, además de ser más baratos por lumen que la gama anterior de luces Blinder. También está disponible una opción Blinder de 900 y 1300 lúmenes.

Un cuerpo de aluminio 6061 mecanizado por CNC y un perfil alargado le dan una apariencia elegante. La estrella del espectáculo es la nueva tecnología de batería, similar a la que utiliza Tesla, que ofrece la mejor relación potencia-peso en términos de rendimiento de la batería según Knog.

Utilizando dos bombillas de haz ancho y dos de haz estrecho, ofrece una gran variedad de iluminación al conducir. A £ 59,99, el precio lo sitúa un poco más alto que el Lezyne Fusion Drive Pro 600+ y similar al Cateye AMPP 800. Sin embargo, con un cuerpo de aluminio, es bastante más barato que las ofertas comparables de Exposure Lights. .

Pero, ¿cómo se compara ese acabado premium con el nivel de rendimiento de esta luz?

Diseño y especificaciones

La gama de luces Knog Blinder existe desde hace un buen tiempo, pero la última versión de las luces Blinder Pro cambia muchos elementos de diseño de la gama. El Knog Blinder Pro 600 ahora presenta un cuerpo con forma de tubo rectangular más largo en lugar del diseño corto y ancho anterior, mientras que la construcción consiste en un cuerpo de aluminio 6061 mecanizado por CNC que le da una sensación de primera calidad. Está impermeabilizado según un estándar de IP67, lo que significa 6 para una puntuación máxima contra sólidos/polvo y 7 contra agua, lo que significa que es resistente al agua hasta 1 metro de profundidad. Entonces, perfectamente capaz de hacer frente a cualquier lluvia.

Otros cambios de superficie incluyen el uso de un solo botón ahora para todos los modos y controles de luz. Mantener presionado el botón enciende o apaga la luz, una presión rápida proporciona una indicación de batería, una sola presión mientras la luz está encendida cambia la intensidad de la luz, mientras que una doble presión cambia entre los modos de haz sólido y flash.

En cuanto a las luces en sí, el Knog Blinder Pro 600 utiliza cuatro bombillas en total, dos de ellas dedicadas a una floración generalizada y las otras dos un haz de luz para un mayor alcance. Con una potencia máxima de 600 lúmenes, Knog afirma que esto permite una buena visibilidad a 80 metros de la carretera.

Otra característica nueva del Knog Blinder Pro 600 es la nueva tecnología de batería. Utiliza una batería de iones de litio de 3,7 V de 18, para 650, que aparentemente proporciona la mejor relación potencia-peso de su clase. La duración de la batería afirmada por Knog para la luz es de dos horas de funcionamiento en la configuración de 600 lúmenes a máxima potencia, mientras que el modo Eco Flash que usa solo 90 lúmenes puede durar 120 horas. Se afirma que el tiempo de carga, realizado mediante carga USB-C, es de unas cuatro horas.

Para brindar información sobre la batería, el botón de encendido/apagado presenta un halo envolvente de LED con un verde fijo que muestra una carga del 50 al 100 %, amarillo del 25 al 50 %, rojo del 10 al 25 % y un destello rojo del 10 % o menos. .

Para montarlo en el manillar, el 600 viene con un soporte de barra montado en la parte superior o inferior con escalera elástica. La luz se puede instalar en cualquier orientación para permitir un fácil acceso al botón de control. Un soporte estilo GoPro para colgar el Knog Blinder 600 debajo de una computadora para bicicleta es una compra adicional, pero se incluye con el Blinder 900 y 1300.

Actuación

Al llegar con más del 50% de carga, estaba ansioso por comenzar con la luz. Inmediatamente, me encontré con un pequeño problema que quizás la mayoría de los usuarios no conozcan bien. La luz sólo puede permanecer en un modo hasta que reciba su primera carga completa, un modo de demostración especial. Una solución muy fácil, pero que al principio me dejó bastante desconcertado. Después de ese contratiempo inicial, la luz fue increíblemente fácil de configurar y usar.

Tener un soporte de manillar estándar significa que prácticamente cualquier manillar de carretera o plano se adapta a la luz, pero puede tener problemas con manillares de carretera aerodinámicos de perfil más ancho o combinaciones integradas de manillar y potencia. Sin embargo, utilizada tanto en una barra de carretera redonda estándar como en una barra/potencia integrada de Black Inc, la luz se mantuvo segura. También puede colocar la luz en cualquiera de sus cuatro lados en el soporte, lo que facilita configurar el botón en la orientación que mejor le convenga, lo que significa que debería ser posible montarlo en una pata de horquilla, aunque nunca lo intenté.

La función de un solo botón es increíblemente fácil de usar. Simplemente mantener presionado hasta que la luz se encienda o apague es muy intuitivo, mientras que presionar una sola vez para ver cuál es el estado de la batería se vuelve útil la noche antes de un viaje cuando desea verificar si necesita cargarla o no.

Con la luz realmente encendida, cambiar entre los modos de haz sólido y flash solo requiere presionar dos veces el botón para pasar por los tres modos en cada una de estas configuraciones. El haz sólido tiene una configuración de 600, 300 y 150 lúmenes, mientras que el flash tiene un pulso de 150/300 lúmenes, un recorrido de 150 lúmenes y un flash ecológico de 90 lúmenes.

En cuanto a las luces en sí, es una historia de dos mitades. Para la conducción diurna, la 600 me pareció una luz realmente impresionante. Con 8 horas de duración de la batería en la configuración de pulso constante, obtienes un haz constante con un pulso de 300 lúmenes para llamar la atención. Este fue mi favorito personal para montar durante el día mientras el clima ha estado un poco turbio, y esas 8 horas me duran aproximadamente una semana del tiempo que paso montando al aire libre actualmente. 120 horas para el Eco Flash es increíblemente impresionante y debería durarle a la mayoría de las personas más de un mes cuando se trata de viajes de verano más ligeros. Normalmente viajo con solo una luz trasera encendida durante el día, pero tener el Knog a mi disposición me ha convertido en un usuario de luz delantera diurna, ya que no tengo que cargar nada más cada dos viajes.

Cuando la luz empieza a tener problemas es cuando se conduce de noche. Al vivir en una ciudad, todos mis viajes comienzan y terminan en áreas iluminadas por farolas. En estas condiciones, el 600 funciona bien, iluminando más adelante en el camino y brindando mayor claridad sobre cualquier bach o tapa de drenaje que prefiero evitar. La floración es magnífica y ofrece un amplio campo de iluminación, mientras que el haz es bueno en estas condiciones, como se mencionó, y avisa con antelación de los obstáculos.

Sin embargo, la historia es diferente una vez que te adentras en las carreteras sin iluminación. Al salir al campo y viajar a una media de 30 km/h, los 600 lúmenes de la luz de carretera no eran suficientes para mí. Descubrí que la distancia iluminada frente a mí no era muy grande, por lo que a gran velocidad o en descensos tenía que estar muy atento a los obstáculos frente a mí que aparecían muy rápidamente. A velocidades más bajas está bien, pero los 600 lúmenes y el foco no son lo suficientemente potentes para conducir en plena oscuridad. Para ser justos con Knog, esto se anuncia más como una luz para viajeros, por lo que probablemente se circule en entornos urbanos que están más iluminados. Pero aun así, para cubrir una gama más amplia de viajeros, se necesita una luz más brillante.

Esa nueva tecnología de batería parece haber funcionado bien para Blinder. Para paseos nocturnos, utilicé el Knog al mismo tiempo que una luz de 1250 lúmenes de Specialized para probar tanto el brillo como la batería. Como se mencionó anteriormente, en cuanto al brillo, el Knog no está a la altura, pero la duración de la batería es un punto fuerte importante.

Tanto el Knog Blinder 600 como la otra luz pesan aproximadamente lo mismo y tienen un tamaño general similar. Sin embargo, cuando configuré la luz Specialized en lúmenes similares, la duración de la batería fue significativamente menor que la del Knog. Al correr a toda velocidad, el Knog pudo manejar fácilmente dos horas sin tener ningún problema. Sólo una vez la batería cayó por debajo del 10%, momento en el que la luz cambia a la configuración de 150 lúmenes. Sin embargo, incluso después de hacer eso y correr a menos del 10%, el Blinder 600 logró otros 50 minutos de conducción y aún así no se rindió. Los modos de luz diurna también han sido infalibles, ya que no pude ejecutar el modo Eco Flash durante la prueba.

Yo diría que las estimaciones de duración de la batería de Knog han sido bastante conservadoras y que la luz en realidad supera en una cantidad razonable. Incluso conducir en condiciones heladas, que se sabe que reducen la duración de la batería en bastantes dispositivos con batería de litio, esto no pareció tener ningún efecto en el Knog. Puede tardar un poco en recargarse a las 4 horas, pero nuevamente, este no es un rendimiento pobre comparativamente.

Mi única queja real con el Knog, y específicamente con el 600, es la exclusión de la oferta de soporte estilo GoPro. No es sólo una forma muy práctica de montar una luz justo debajo del ciclocomputador, sino también más segura. El Knog es una luz larga, por lo que si no está montado centralmente en su soporte, la longitud puede generar algo de torsión para moverlo sobre superficies rugosas.

El soporte Knog GoPro también cuenta con un mecanismo de ajuste para proporcionar un ajuste más seguro. La razón por la que esto es un problema con el 600 es que el 900 y el 1300 vienen con el soporte adicional de serie. Pagar entre £10 y £15 con gastos de envío por la montura, dependiendo de dónde se mire, parece un desperdicio cuando el Knog Blinder Pro 900, más potente, cuesta £20 más que el 600.

Valor

Por £ 59,99, el Knog Blinder Pro 600 sale bastante bien en la gama de luces delanteras para bicicletas de 500 a 700 lúmenes. En realidad, es más barata que la luz Knog Blinder 600 anterior, incluso con la tecnología de batería mejorada. Lezyne Fusion Drive Pro 600+ y Cateye AMPP 800 son un poco más baratos en términos de precio general. Sin embargo, aunque la duración máxima de la batería no es tan buena en estas dos opciones, Lezyne ofrece una duración de batería ecológica más larga de 360 ​​horas para el flash de 600 lúmenes. El Cateye no es tan bueno en cuanto a duración de la batería, pero también cuenta con un cuerpo de aleación para un acabado más premium igual que el Lezyne, pero también es más potente con 800 lúmenes.

Donde ambas luces fallan es en la practicidad de los puntos de montaje, ya que ambas están montadas en la parte superior de los pisos sin opciones de estilo de montaje debajo o GoPro como estándar, o ninguna para Lezyne. Eso no es decisivo, pero es mi abrumadora preferencia personal por una interfaz limpia y fácil acceso y control.

En comparación con las otras luces de la gama Knog, aquí es donde el 600 empieza a fallar. Como se mencionó anteriormente, la inclusión del soporte GoPro con el 900 significa que efectivamente las dos unidades tienen un precio muy similar y el 900 es más potente. Sí, si no quieres una montura GoPro, puedes ahorrar £20 con la 600. Pero dado que el rendimiento en negro intenso es un poco escaso, me inclinaría por la 900 independientemente de tener ese conocimiento en la oscuridad. En los caminos rurales tendría mejor visibilidad. Todo ello con la misma duración máxima de batería pero con lúmenes más altos en cada modo.

Veredicto

Donde la Knog Blinder Pro 600 realmente se ilumina es en su uso como luz de viaje para ir al trabajo en ciudad o ciudad. Los 600 lúmenes y la luz brillante funcionan fantásticamente para resaltar cualquier obstáculo difícil de ver a lo largo de las carreteras y mejorar la visión periférica. Para conducir a la luz del día, los modos de flash también son fantásticos y ofrecen una visibilidad realmente excelente con una mayor duración de la batería. Esto le valió un lugar en nuestro resumen de las mejores luces para bicicletas.

Sin embargo, en caminos rurales completamente oscuros, el haz de 600 lúmenes no es suficiente para iluminar cómodamente la carretera de delante mientras se circula a velocidades estándar. Sin embargo, la duración de la batería con las luces largas es significativamente mejor de lo que se anuncia, y dura fácilmente más de dos horas con aproximadamente otra hora en reversa en la configuración de las luces bajas.

El único problema real para la 600 es la existencia de la 900. Tener un 50% más potente e incluir una montura GoPro de £ 20 para un total de £ 20 hace que sea un valor significativamente mejor para aquellos que quieran usar una montura estilo GoPro. .