Las carreras de gravel parecen estar captando la imaginación del consumidor y, por lo tanto, también de la industria de las bicicletas. Si bien nuestra lista de mejores bicicletas de gravel Aunque todavía tiene una gran diversidad, los diseños salvajes que marcaron los primeros capítulos del ciclismo gravel moderno están empezando a desaparecer. En su lugar, las marcas están empezando a ofrecer un grupo de bicicletas que se acercan notablemente a las bicicletas de carretera pero con mayor espacio libre para los neumáticos. Una de esas bicicletas es la nueva BMC Kaius O1 One, que realmente aspira a un lugar en la lista de las mejores bicicletas de carreras de gravel.

Si buscas una bicicleta diseñada para moverte lo más rápido posible en una carrera de gravel, no hay duda de que esta está en tu lista corta. Dado que está pensado para carreras de gravel, ¿qué mejor manera de probarlo que con una carrera de gravel? Volé por todo el país y pasé un fin de semana largo probando y compitiendo con el BMC Kaius 01 One en Big Sugar Gravel 2022, la última carrera Life Time Grand Prix del año. Si buscas una bicicleta que sea perfecta para eventos de gravel en todo el mundo, sigue leyendo para ver qué pienso de ella.

Esta es la vista de Kaius 01 Una que seguramente acaparará los titulares, pero hay más en la bicicleta que barras estrechas.

Diseño y estética

Como dije en la introducción, monté el BMC Kaius 01 One en la carrera de grava Big Sugar. Llegué allí unos días antes y monté cada día tanto como pensé que podía soportar sin estar demasiado cansado el día de la carrera. Cada vez que sacaba la bicicleta me detenían. En un momento dado, una clase de niños de secundaria me rodeó con preguntas sin parar. El diseño de esta bicicleta llamará la atención.

Parte de eso es la pintura. Hay tres versiones disponibles y cada una ofrece una combinación de colores única. En la parte superior de la alineación está el One (para ser claros, es el Kaius 01 y la construcción es el One), y esa versión tiene un esquema blanco, limpio y nítido. Es un blanco que tiende hacia el azul y el degradado azul/verde en la horquilla sólo lo enfatiza. Contra los colores otoñales del sureste de los Estados Unidos, llama más la atención que cualquier otra cosa.

Sin embargo, el blanco adorna algo más que el cuadro y la horquilla. Elija el modelo superior de gama One y la cabina integrada utilizará la misma pintura reluciente y de alto brillo. Sin embargo, no es sólo la pintura lo que llama la atención sobre el habitáculo. Acércate un poco más, aunque no hace falta mucho, y notarás que no hay mucho espacio entre los capós SRAM RED.

Si bien la mayoría de las marcas parecen estar ampliando cada vez más los manillares, BMC ofrece un conjunto de barras que tienen solo 36 cm de ancho en los controles. El marco tiene opciones para seis tamaños que van desde 47 hasta 61, pero la cabina es la misma en todos los tamaños. Si desea más ancho, aproveche el ensanchamiento de 12,5 grados y coloque las manos en las gotas donde alcanza un ancho de hasta 42 mm. Si desea ser un poco más estrecho, los controles tienen un ángulo que coloca la parte superior de la parte superior incluso dentro del ancho de 36 mm en el punto de medición de las campanas.

Las barras tienen un ensanchamiento de 12,5 grados y se extienden hasta 42 cm en las caídas, pero la parte superior de los controles es incluso más estrecha que los 36 cm medidos.

Las barras estrechas son una elección de diseño audaz, pero en realidad solo arañan la superficie de lo que hace que la bicicleta sea lo que es. Si te quedas un poco más en el nivel de la superficie, descubrirás que todo en el Kaius 01 está optimizado aerodinámicamente. El detalle más obvio podría ser la falta de cables en la parte delantera y la forma aerodinámica de la parte superior. Mire detrás de la horquilla y encontrará un detalle que ayudará a suavizar el flujo de aire cuando entra en contacto con el tubo diagonal y los portabidones Aerocore incluidos suavizan más la parte inferior. Sin embargo, todos estos son detalles que son casi peatonales en este momento.

Sigue buscando y seguirás encontrando detalles aerodinámicos. La fijación de la tija del sillín es, por supuesto, un perno oculto y hay un collar que suaviza la conexión con el tubo superior. En la parte delantera, está la omnipresente tapa superior aerodinámica para el tubo de dirección, pero también hay una cubierta para los pernos de la potencia. Cuando llega el momento de quitar una rueda, descubrirá que BMC ha sido tan minucioso que los ejes pasantes se limitan incluso a una sola abertura y el otro lado es completamente liso. Desafortunadamente, dado el esfuerzo obvio, no hay cifras de vatios ahorrados, pero la bicicleta es más que aerodinámica.

Los manillares estrechos son aerodinámicos, pero también juegan un papel más importante en la geometría de la Kaius 01. Los manillares estrechos permiten una dirección más rápida, al igual que la potencia integrada de 90 mm en una bicicleta de talla 54. Dado que la dirección rápida no es realmente una característica ideal en una bicicleta de carreras de grava, BMC combina los números de la cabina con una gran caída del pedalier, así como un gran número de recorrido. Es una geometría de bicicleta de gravel moderna y progresiva, pero el uso en este contexto es algo novedoso.

Especificaciones y construcción

BMC solo ofrece tres versiones en total y si quieres el nivel superior, solo hay una. El marco en sí utiliza un enrutamiento de cables interno, pero en el nivel superior no hay cables de engranajes de todos modos. Los cables de los frenos hidráulicos permanecerán protegidos del viento, pero el grupo SRAM AXS significa que no es necesario pasar ni siquiera un cable electrónico a través de la bicicleta. SRAM RED es el grupo que se ofrece y el engranaje es una configuración 1x con un casete trasero XPLR 10-44 y un plato delantero de 42 dientes. También está la cabina ICS Carbon Aero de una pieza ya mencionada, una tija de sillín de carbono en forma de D y un sillín Fizik Vento Argo 00 para completar los puntos de contacto. La última pieza notable de la construcción en este nivel es un conjunto de Ruedas sin cámara Zipp 303 Firecrest .

Si la barra y el vástago de una sola pieza no son para usted, deberá bajar a uno de los dos modelos inferiores. Ambas opciones utilizan un sistema para pasar los cables a través del tubo de dirección, pero también son sistemas de dos piezas en un tamaño más convencional dependiendo del tamaño del cuadro. El modelo dos se adhiere al carbono, mientras que el modelo tres pasa a una barra de aluminio.

Junto con el cambio en las barras, también se produce la esperada caída en el nivel del grupo y las ruedas incluidas. Todo sigue siendo solo SRAM, pero tanto el Dos como el Tres obtienen sistemas 2x. El Modelo Dos presenta Force AXS Wide 43/30 en la parte delantera y un 10-36 en la parte trasera, mientras que el Tres ve al Rival AXS con el mismo engranaje. Para las ruedas, el modelo menos costoso usa el CRD-400, todavía de carbono, y mantiene la misma profundidad de 40 mm que el Firecrest 303, mientras que el Two tiene ruedas Zipp 303 S de 45 mm de profundidad.

Actuación

La BMC Kaius 01 One es una bicicleta que te invita a perderte en los detalles. ¿Qué es la geometría progresiva moderna y por qué la bicicleta se siente así? Es algo que deseo desesperadamente estudiar y explicar, pero al final no importa. Si solo miras los números de alcance y pila, no entenderás cómo se siente al andar en esta bicicleta. No es una bicicleta de carretera en absoluto, es una bicicleta de gravel y así se siente.

Es controlable y apuntable sobre superficies rugosas y rocosas. Cuando necesitas elegir una línea y ceñirte a ella, puedes hacerlo, pero no es nervioso. Hay suficiente flexibilidad integrada entre el tubo del sillín, la tija del sillín y una cubierta de 44 mm como máximo para que puedas encontrar comodidad para cubrir los grandes días. También hay suficiente rigidez para que la Kaius responda cuando le preguntes y suficiente para asegurarte de que recuerdes que sigue siendo una bicicleta de carreras.

Si te importa el peso en una bicicleta de grava, y para una bicicleta de carrera eso tiene sentido, resulta que también es una bicicleta bastante liviana. BMC cotiza 1,785 kg para el cuadro, la horquilla, la tija del sillín y el puesto de conducción y, aunque no pude pesar la bicicleta completa, se maneja como cabría esperar de una bicicleta de este calibre. Las ruedas Zipp 303 Firecrest son relativamente ligeras y el grupo completo SRAM Red AXS 1x también es más que competitivo. Hay bicicletas más ligeras, pero es poco probable que la bicicleta sea un factor limitante en una colina.

Sin embargo, esas son todas las razones por las que es una buena bicicleta de gravel en general. Lo que hace que la Kaius 01 One que monté sea única es que es una bicicleta aerodinámica y BMC lo aborda de manera diferente. El ciclista contribuye más al perfil aerodinámico que cualquier otro componente y ahí es donde entran en juego las barras estrechas. Es una forma inteligente de superar otros diseños de bicicletas aerodinámicas cuando ya se han realizado todos los trucos aerodinámicos. El desafío es lograr que funcione en una bicicleta gravel que necesita estabilidad y ahí es donde los trucos de geometría dejan su huella. La combinación de geometría que funciona para ralentizar la dirección con una combinación de barra y potencia que acelera la dirección da como resultado una bicicleta de gravel aerodinámica que se maneja como tú quieres.

Sin embargo, no fue hasta el final de la carrera que estos conceptos realmente se dieron cuenta. Los primeros 128 km aproximadamente de la carrera fueron moderadamente difíciles y parecían ser un constante altibajo. Como dije anteriormente, la bicicleta se manejó como esperaba. En particular, me resultó fácil bajarme del sillín y pasar por la rueda trasera para descender y me gustó escalar con él, aunque las barras estrechas no funcionan bien para subir a las cimas. Entonces el rumbo cambió.

A unos 40 km del final, la carretera empezó a tardar mucho menos en subir y bajar y los árboles empezaron a desaparecer. Sin nada más que campos abiertos y caminos rectos, el viento no tuvo tregua y encontré mi lugar feliz con el Kaius. Hasta entonces me iba bien con una bicicleta decente, pero hago mi mejor trabajo abajo y contra el viento. En esta situación, el BMC Kaius 01 es el compañero perfecto. Las barras estrechas y el ángulo de los capós se prestan para sostener la parte superior de los controles y la bicicleta se siente fantástica en la cima de un esfuerzo de zona tres bastante estable. Si quieres intentar liderar una escapada en solitario al final de la carrera, puede que no haya una mejor opción para una bicicleta de gravel.

Veredicto

La BMC Kaius 01 One es perfecta para mí porque me gusta conducir de cierta manera. Para ser específico, soy una persona pequeña a la que le encanta hacer esfuerzos en solitario contra el viento con las manos en la parte superior de las capuchas. Se siente heroico y esta es una bicicleta que solo aumenta la sensación. También me encanta montar SRAM 1x en una bicicleta de gravel. En cierto modo, eso es bastante específico, y ese es el desafío, pero es posible que BMC también haya respondido una pregunta que mucha gente no sabía que estaban haciendo.

Las carreras de gravel han madurado un poco. Hay una forma de diseñar recorridos y una forma de competir en ellos que se está volviendo menos singular. Las situaciones en las que nos encontramos muchos de nosotros al participar en una carrera de gravel ya no son tan únicas. No existe una herramienta definitiva y adecuada para el trabajo, pero BMC ofrece un enfoque que tendrá sentido para algunos, incluso si no lo tiene para todos. Sin embargo, hay un desafío más y se reduce al precio.

El precio de la versión One del Kaius 01 no es un caso atípico. Puede encontrar competencia de otras empresas establecidas de renombre. Specialized tiene varias bicicletas que compiten a este nivel, al igual que Trek. Sin embargo, vale la pena señalar que los precios superiores compiten con algunas motos totalmente personalizadas. Asegúrate de considerar cuál será la mejor experiencia con una bicicleta antes de gastar dinero en algo disponible.

Especificaciones técnicas: bicicleta de carreras de gravel BMC Kaius 01 One