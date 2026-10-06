El inflado eléctrico de neumáticos es el futuro. El Cycplus AS2 es brillante, proporciona inflación sin problemas y ahora a su mejor precio durante los Big Deal Days de Amazon.

Los Amazon Prime Big Deal Days están aquí y hay 48 horas de ofertas ciclistas disponibles del 6 al 7 de octubre.

Hay muchas ofertas de ciclismo, algunas mejores que otras, pero una de las mejores que he visto hasta ahora es la bomba eléctrica Cycplus AS2, que bajó de £ 59,99 a menos de £ 50 por primera vez: su mejor precio.

Obtenga la bomba eléctrica Cycplus AS2 por solo £ 49 este Amazon Prime Day.

Como Noticias de ciclismo Experto en búsqueda de ofertas y fanático de la gama Cycplus desde hace mucho tiempo, el AS2 es fácilmente una de las mejores bombas eléctricas que he usado. Incluso se ganó un lugar en nuestra guía de compras como nuestra principal recomendación para una inflación no manual y sin complicaciones.

Para los compradores de Amazon Prime Day de EE. UU., el Cycplus AS2 está rebajado a sólo $43,32y otro mejor precio. Su hermano mayor, el AS2 Pro, tiene un 15% de descuento, hasta $79,47 desde $93.

El AS2 Pro también está rebajado en el Reino Unido a sólo £64,59que supone un 19 % de descuento sobre las 79,99 £ habituales.

A continuación encontrará todos los detalles y le recomendaría que se apresure, porque cuando Prime Day finalice a la medianoche del 7 de octubre, también lo harán estas ofertas.

Puedes registrarte para un y cancele en cualquier momento antes de que entre en vigor la tarifa de £ 8,99 / $ 14,99 por mes.

Ofertas de Cycplus Amazon Prime Day en el Reino Unido

el mejor precio de todos los tiempos Ahorra 17% Minibomba eléctrica Cycplus AS2: era £59.99 ahora £49.87 en Amazon Ahorra 17% El Cycplus AS2 ofrece un bombeo eléctrico revolucionario. Con un peso de sólo 97 gramos, es lo suficientemente pequeño como para caber en el bolsillo de un maillot o en una alforja y elimina el esfuerzo de las minibombas manuales. Capaz de alcanzar hasta 100 PSI y recargarse a través de USB-C rápido, ofrece una solución rápida e indolora para reparar pinchazos en la carretera sin agregar volumen innecesario a la configuración de su viaje.

Ahorra 19% Minibomba eléctrica Cycplus AS2 Pro: era £79.99 ahora £64.59 en Amazon Ahorra 19% El AS2 Pro lleva el inflado eléctrico de neumáticos un paso más allá al agregar una pantalla LED digital para monitorear la presión en tiempo real y ajustes preestablecidos de objetivos de PSI personalizables. Con un peso de 120 gramos, sigue siendo excepcionalmente compacto y al mismo tiempo ofrece una presión máxima más alta de 120 PSI y una batería más grande para tiempos de inflado más rápidos. También dispone de función de apagado automático una vez alcanzada la presión deseada.

Ofertas de Cycplus Amazon Prime Day en EE. UU.

el mejor precio de todos los tiempos Ahorra 15% Minibomba eléctrica Cycplus AS2: era $50.97 ahora $43.32 en Amazon Ahorra 15% Los compradores del Amazon Prime Day de EE. UU. pueden conseguir el AS2 por menos de 50 dólares, su precio más bajo hasta la fecha. Entonces, si está buscando agregar una opción eléctrica para la inflación, no obtendrá el AS2 a un mejor precio.

Ahorra 15% Minibomba eléctrica Cycplus AS2 Pro: era $93.49 ahora $79.47 en Amazon Ahorra 15% La característica principal del AS2 Pro es la gran pantalla LED, con función de manómetro, que permite una fácil lectura de valores de presión preestablecidos y lecturas en tiempo real. Para Prime Day de EE. UU., está disponible a uno de sus precios más bajos.

La principal diferencia entre el AS2 y el AS2 Pro radica en el control y la potencia: mientras que el Cycplus AS2 original es un inflador ultraligero (97 g) de un solo botón sin pantalla, el AS2 Pro agrega una pantalla LED digital que le permite establecer presiones objetivo precisas con un práctico apagado automático. Entonces, si necesita una presión precisa, el modelo Pro es el camino a seguir.

La versión Pro también aumenta la salida máxima de 100 a 120 PSI y se infla más rápido gracias a una batería más grande.





El AS2 viene con una práctica manguera de extensión para evitar cualquier problema con las válvulas de los tubos de plástico.

Hay algunos inconvenientes que se deben tener en cuenta al utilizar cualquier bomba eléctrica. Pueden calentarse bastante al usarlas, por lo que debes tener cuidado al usar cámaras de aire con válvulas de plástico, porque pueden derretirse. Si todavía usa cámaras de aire, la gama AS2 viene con una manguera de extensión protectora contra el calor para aliviar esto y una funda protectora que reduce el calor, pero tenga en cuenta que no se calientan tanto cuando las sostiene en la mano.

También deben cargarse, así que recuerda hacerlo antes de salir.

En mi opinión, los aspectos positivos superan a los negativos, y la comodidad de uso, los niveles de presión precisos (especialmente con el modelo Pro y su pantalla LED) y la falta de esfuerzo cuando es necesario son factores decisivos para mí.